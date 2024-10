Nübel bereits 2025 beim FC Bayern? Laut VfB möglich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Alexander Nübel (re.) ist derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Beim FC Bayern schwebt über der Torwart-Frage für die kommende Saison noch ein großes Fragezeichen. Macht Manuel Neuer weiter? Oder kehrt Leih-Keeper Alexander Nübel vom VfB Stuttgart zurück? Und: Ist das überhaupt möglich? Darauf hat VfB-Boss Alexander Wehrle nun eine Antwort gegeben.

Auf der Torhüter-Position ist die aktuelle Faktenlage beim FC Bayern eindeutig: Manuel Neuer hat noch einen Vertrag bis zum Saisonende, Alexander Nübel ist noch bis Sommer 2026 an den VfB Stuttgart verliehen. Heißt: Aktuell gibt es eine Leerstelle nach Ablauf der aktuellen Spielzeit. Könnte der Rekordmeister Nübel also vorzeitig zurückholen, falls Neuer sich für einen Abschied entscheiden sollte?

"Theoretisch ja", sagte VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle am Samstagabend gegenüber "Sky" auf eine entsprechende Frage und verriet auch gleich einen Zeitpunkt, an dem Gespräche mit dem FC Bayern anstehen. "Wir werden uns im Frühjahr zusammensetzen", verriet der VfB-Boss.

Aktuell sieht es allerdings so aus, dass Neuer noch ein Jahr dranhängt. Die "Süddeutsche Zeitung" erfuhr zuletzt aus dem engen Umfeld des früheren Nationaltorwarts, dass dieser keinen Grund sieht, im Sommer aufzuhören. Sofern Neuer fit und leistungstechnisch auf der Höhe bleibt, sei das auch der Wunsch der Bayern-Bosse, so dass Nübel tatsächlich "erst" zur Saison 2026/27 übernehmen würde, hieß es weiter.

Indirekt bestätigte auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend die Pläne.

"Wir haben Alex Nübel damals geholt, dass er irgendwann mal Manu (Neuer) beerben könnte. Wir haben den Vertrag nochmal verlängert. Er hat in Stuttgart eine herausragende letzte Saison gespielt, er hat jetzt die nächste Saison in Stuttgart und dann wird man schauen, wie wir entscheiden, was Manu entscheidet und wie es dann weitergeht", verwies Eberl bei "Sky" auf den kommenden Sommer.

FC Bayern oder VfB Stuttgart? Nübel ist "relativ entspannt"

Außerdem setzte der Sportvorstand lobend hinzu: "Aber dass Alex ein herausragender Torhüter ist, Nationaltorhüter ist, sagt ja schon alles."

Nübel selbst will seinen nächsten Karriere-Schritt in Ruhe auf sich zukommen lassen, denkt noch nicht allzu weit voraus, wie er bei "Sky" durchblicken ließ.

"Ich bin ausgeliehen zum VfB, fühle mich wohl und will meine Spiele sammeln. Was danach kommt, da bin ich relativ entspannt. Ich fühle mich wohl, alles andere werden wir sehen", erklärte er.