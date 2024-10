Einbruch bei Alisha Lehmann und Douglas Luiz in Turin

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Bei dem Fußballer-Paar Lehmann und Luiz wurde eingebrochen

Das Fußballer-Paar Alisha Lehmann (25) und Douglas Luiz (26) ist in seiner neuen Heimat Italien Opfer eines Einbruchs geworden.

Bei der Diebestour durch das Haus der Schweizer Nationalspielerin und des Brasilianers in der Großstadt Turin wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als einer halben Million Euro entwendet, wie italienische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die beiden waren erst im Sommer aus England gemeinsam zum italienischen Erstligisten Juventus Turin gewechselt.

Einbruch während Partie zwischen Juventus und Lazio

Demnach ereignete sich der Einbruch in einem der besseren Wohnviertel der norditalienischen Stadt am Samstagabend, als Juventus Turin in der Serie A der Männer gerade gegen Lazio Rom spielte.

Die unbekannten Täter nahmen mehrere teure Uhren, ein Dutzend mit Diamanten besetzte Goldketten sowie eine größere Summe Euro und britische Pfund mit. Nach ersten Ermittlungen lag der Schmuck nicht in einem Tresor, sondern war über mehrere Schubladen verteilt. Außerdem soll die Alarmanlage nicht richtig funktioniert haben.

Lehmann stand bislang 54 Mal für die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft auf dem Platz. Im Sommer ging sie zusammen mit Luiz von ihrem bisherigen gemeinsamen Verein Aston Villa nach Turin. Der Brasilianer spielte bislang 18 Mal für seine nationale Auswahl.