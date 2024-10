Bundesligisten nehmen Kölner DFB-Juwel ins Visier

IMAGO/HMB Media/Claus

Tim Lemperle (r.) steht nur noch bis Sommer beim 1. FC Köln unter Vertrag

Eigengewächs Tim Lemperle gehört zu den Lichtblicken des durchwachsenen Saisonstarts des 1. FC Köln. Der deutsche U21-Nationalspieler verbuchte in den ersten neun Ligaspielen bereits acht Scorerpunkte. Im Sommer könnte der 22-Jährige den Effzeh ablösefrei verlassen. Bereits jetzt klopfen offenbar die ersten Bundesligisten an.

Bereits in der vergangenen Spielzeit zeigte Tim Lemperle auf Leihbasis bei Greuther Fürth sein großes Potential. Nach seiner Rückkehr zum 1. FC Köln startete der Youngster allerdings in den vergangenen Wochen erst so richtig durch. Vier Tore und vier Vorlage steuerte der zehnfach U21-Nationalspieler in den ersten neun Zweitliga-Partien bei.

Im kommenden Sommer soll es für den 22-Jährigen dann in der Bundesliga weitergehen. Laut "Express" ist es unwahrscheinlich, dass der Angreifer bei den Domstädtern bleibt, wenn der Effzeh die angestrebte Bundesliga-Rückkehr verpasst. Besonders bitter: Der Vertrag von Lemperle läuft Ende Juni aus.

1. FC Köln: Noch keine Gespräche mit Tim Lemperle

Somit entgeht dem 1. FC Köln im schlimmsten Fall eine Millionen-Ablöse. Die Möglichkeit, das DFB-Juwel zum Nulltarif zu verpflichten, ist dem Kölner Boulevardblatt zufolge auch Klubs aus dem deutschen Oberhaus nicht verborgen geblieben. Laut "Express" hat unter anderem die TSG 1899 Hoffenheim bereits Interesse angemeldet.

Auch weitere Bundesligisten sollen den Offensivakteuer bereits auf dem Zettel haben. Die Namen der weiteren interessierten Vereine gehen aus dem Bericht nicht hervor. Dem 1. FC Köln droht somit der zeitnahe Verlust einer seiner größten Zukunftshoffnungen aus dem eigenen Nachwuchs.

Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen Klub und dem gebürtigen Frankfurter fanden offenbar noch nicht statt. Lemperle habe einen klaren Karriereplan, der einen baldigen Wechsel in die Erstklassigkeit vorsieht, so der "Express".