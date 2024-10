BVB nimmt sich Stuttgart zum Vorbild

IMAGO/RalfxRottmann

Der BVB beim Abschlusstraining in Dortmund

Rund viereinhalb Monate nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid ist Borussia Dortmund in der Königsklasse auf Revanche aus. Beim so schweren Auswärtsspiel in Spanien will sich der BVB auch den Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart zum Vorbild nehmen.

Borussia Dortmund sieht sich im Champions-League-Spiel bei Real Madrid keineswegs chancenlos. "Das haben wir im Finale vor ein paar Wochen gezeigt", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag vor der Abreise in die spanische Hauptstadt. Im Santiago Bernabéu tritt der amtierende Tabellenführer der Königsklasse am Dienstagabend (21:00 Uhr) an.

"Real ist der größte Klub der Welt", hob der ehemalige BVB-Kapitän hervor, erinnerte zugleich aber an einige knappe Spiele in Madrid. "Dort haben wir schon große Schlachten geschlagen", sagte Kehl.

Ein Sieg sprang in bislang sieben Begegnungen in Madrid für Schwarz-Gelb allerdings noch nie heraus. Knapp war es in den Saisons 2012/13 und 2016/17, als man jeweils ein 2:2-Unentschieden abrang. Das letzte Auswärtsspiel in Madrid, in der Saison 2017/18, ging mit 2:3 verloren. Im Endspiel im Juni in Wembley war der BVB lange die aktivere Mannschaft, verlor am Ende jedoch mit 0:2.

BVB will sich am VfB Stuttgart orientieren

Wie das Starensemble von Erfolgscoach Carlo Ancelotti zu knacken ist, zeigte Mitte September der VfB Stuttgart. Lange Zeit waren die Schwaben einem Punktgewinn nahe, mussten sich am Ende aber unverdient mit 1:3 geschlagen geben. Sebastian Kehl hofft auf einen ähnlich couragierten Auftritt der Borussia, die Leistung des Bundesliga-Konkurrenten nimmt man sich zum Vorbild.

"Wir werden unsere Chancen bekommen. Das hat Stuttgart gezeigt. Die Spanier bieten Möglichkeiten und Räume", erwartet der Sportdirektor. "Ich glaube, dass die Mannschaft total engagiert an die Aufgabe herangehen wird."

Während der BVB in der Bundesliga, vor allem auswärts, nur selten überzeugte, rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin in der Champions League nach den Siegen in Brügge (3:0) und gegen Celtic (7:1) auf dem ersten Tabellenplatz. Real Madrid ist mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart und einer Niederlage bei Lille OSC (0:1) in die Ligaphase gestartet.