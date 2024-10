Hoeneß hakt Pleite beim FC Bayern ab

AFP/AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS

Sebastian Hoeneß hat Respekt vor Juve

Fragen zur 0:4-Klatsche bei Bayern München musste Sebastian Hoeneß auch am Montagnachmittag in Turin noch beantworten, viel lieber richtete der Trainer des VfB Stuttgart den Blick aber nach vorne.

Die große europäische Bühne, "die steht jetzt im Mittelpunkt unserer Gedanken", sagte Hoeneß bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher bei Juventus Turin am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN).

Für den Gegner hatte Hoeneß nur lobende Worte übrig: "Sie kennen viele Wege, zu verteidigen." Juve ist unter Neu-Trainer Thiago Motta noch ohne Pflichtspielniederlage in dieser Saison, der Coach habe es laut Hoeneß "innerhalb kürzester Zeit geschafft, seine Ideen einzupflegen."

Besonderen Druck spürt Hoeneß trotz nur einem Punkt aus den bisherigen zwei Königsklassen-Duellen gegen Real Madrid und Sparta Prag nicht: "Ich schaue nicht auf die Tabelle, ich schaue auf die Performance."

VfB Stuttgart zieht Lehren aus Pleite gegen FC Bayern

Wie diese konkret aussehen soll, machte Torhüter Alexander Nübel klar: "Wir wollen unser Spiel durchziehen, dominant sein, mutig sein, dann ist es eklig gegen uns. Juve hat viel Ballbesitz, das wollen wir unterbrechen."

Die Lehren aus dem Bayern-Spiel sollen bei diesem Vorhaben helfen: Es seien einige taktische Sachen im Nachgang ausführlich angesprochen worden, berichtete Hoeneß. Aber: "Wir müssen uns auch nicht in den Boden schämen für eine Niederlage in München." Besser soll es in Turin trotzdem werden.