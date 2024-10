Stuttgart will offenbar erneut bei Brighton zuschlagen

IMAGO/Mark Enfield/IPS/Shutterstock

Jakub Moder (l.) ist 30-facher polnischer Nationalspieler

Stürmer Deniz Undav und Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud hat Vizemeister VfB Stuttgart in diesem Sommer vom englischen Klub Brighton & Hove Albion losgeeist. Nun ziehen die Schwaben offenbar in Betracht, einen dritten Spieler aus der Mannschaft von Fabian Hürzeler zu verpflichten.

Der VfB Stuttgart denkt nach "Sky"-Angaben über einen Transfer von Jakub Moder nach. Denn: Der 30-fache polnische Nationalspieler könnte sich im Sommer 2025 als echtes Schnäppchen erweisen.

Moders Vertrag bei Brighton & Hove Albion läuft im kommenden Sommer aus, eine Ablösesumme wäre somit für den VfB Stuttgart nicht fällig.

Ob es nach der laufenden Saison tatsächlich zu einem Transfer kommt, bleibt aber zunächst abzuwarten. Wie der TV-Sender ausführte, wurden bislang noch keine konkreten Gespräche zwischen den beiden Klubs über einen möglichen Moder-Deal geführt. Man befinde sich noch in einem "frühen Stadium", heißt es.

Lange Verletzungspause bremste Jakub Moder aus

Jakub Moder spielt seit Januar 2021 auf der Insel für die Seagulls, nachdem er für elf Millionen Euro von seinem Heimatklub Lech Posen verpflichtet wurde. Der 1,91 Meter große Rechtsfuß fühlt sich im zentral-defensiven Mittelfeld am wohlsten, kann aber auch sowohl auf der Sechs und auf der Zehn agieren.

Für Brighton & Hove Albion hat der 25-Jährige in knapp vier Jahren allerdings erst 65 Pflichtspiele absolviert - auch, weil er sich in der Rückrunde der Saison 2021/22 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wodurch er fast anderthalb Jahre ausfiel.

Unter dem neuen Teammanager Fabian Hürzeler hat es Jakub Moder in 2024/25 noch nicht geschafft, sich in der Mannschaft festzuspielen. Bislang sprang lediglich ein Einsatz im Drittrundenspiel des League Cups gegen Wolverhampton Wanderers (3:2) heraus. Fünfmal stand er in der laufenden Premier-League-Saison noch nicht einmal im Kader.