Kane gegen Lewandowski: Das Duell der Super-Torjäger

AFP/SID/LUKAS BARTH-TUTTAS

Bayern-Torjäger Harry Kane

Robert Lewandowski gegen Harry Kane: Beim Champions-League-Kracher zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) steht auch das Duell der Super-Torjäger im Mittelpunkt.

Beide Angreifer besitzen die eingebaute Torgarantie, beim Blick auf die Titelsammlung gibt es aber gravierende Unterschiede. - Der SID bietet einen statistischen Vergleich:

TITEL: Kane 0, Lewandowski 23! Der 31 Jahre alte Kane wartet in seiner beeindruckenden Karriere immer noch sehnsüchtig auf seinen ersten Titelgewinn. Nicht einmal der Wechsel nach 14 Jahren bei Tottenham Hotspur zum erfolgsverwöhnten FC Bayern im Sommer 2023 brachte bislang die erhoffte Erlösung. Lewandowski (36) gewann mit Barca (seit 2022), Dortmund (2010 bis 2014) und vor allem den Bayern (2014 bis 2022) alles, was es zu gewinnen gibt und schon 23 (!) Trophäen, darunter die Klub-WM und die Champions League.

AUSZEICHNUNGEN: Auch da hat der Pole Lewandowski dem Engländer Kane einiges voraus. Lewandowski wurde 2020 und 2021 als Weltfußballer ausgezeichnet, 2020 zudem zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Zweimal holte sich der Stürmer den Goldenen Schuh als Europas bester Torjäger, Kane gelang dies nur einmal - in der vergangenen Saison.

BILANZ: 100-Millionen-Mann Kane hat für den FC Bayern bislang in 55 Pflichtspielen 57 Tore erzielt, das entspricht 1,04 Treffern im Schnitt. Lewandowski erreicht in seinen acht Jahren in München bei 375 Spielen mit 344 Toren einen Schnitt von 0,92. Über die gesamte Karriere hinweg kommt Lewandowski auf 783 Partien mit 582 Treffern (Schnitt 0,74), Kane auf 364 Tore in 569 Spielen (0,64/Quelle: Transfermarkt.de).

KANONE: Lewandowski knackte 2020/21 mit 41 Saisontreffern sogar die historische Bundesliga-Bestmarke des legendären Bayern-"Bombers" Gerd Müller aus dem Jahr 1972. Insgesamt wurde der Pole in der Bundesliga sieben Mal Torschützenkönig, 2022/23 gelang ihm dies auch in Spanien. Kane holte sich mit 36 Toren auf Anhieb in der Bundesliga die Kanone, zuvor war er dreimal für Tottenham bester Schütze der Premier League gewesen.

NATIONALTEAM: Beide sind Kapitäne ihrer Nationalmannschaften. Kane absolvierte bislang 101 Länderspiele (68 Tore) für die Three Lions und nahm an fünf großen Turnieren (zweimal WM, dreimal EM) teil, wurde WM-Vierter und 2018 WM-Torschützenkönig sowie zweimal EM-Zweiter und 2024 EM-Torschützenkönig. Lewandowski trug 156-mal das Trikot der "Bialo-czerwoni" und erzielte dabei 84 Tore. Er nahm an vier Europa- und an zwei Weltmeisterschaften teil.