Matthäus: Flick "ohne Rachegelüste" - BVB mit zwei Gesichtern

Lothar Matthäus schätzte die Chancen von BVB und FC Bayern ein

Vor dem 3. Spieltag in der Champions League äußerte sich Lothar Matthäus zu den Chancen des FC Bayern und denen von Borussia Dortmund. Außerdem sprach der Rekordnationalspieler über Barca-Trainer Hansi Flick.

"Ich bin überzeugt, dass Hansi sich auf das Spiel freut - ganz ohne Rachegelüste", schrieb Matthäus vor dem Duell des FC Bayern beim FC Barcelona in seiner "Sky"-Kolumne: "Er hatte eine schöne Zeit in München und ohne seine Erfolge mit dem FC Bayern wäre er vielleicht gar nicht bei Barcelona gelandet."

Barcas dominante DNA entspreche genau Flicks Spielidee. "Das war bei Bayern München und in der Nationalmannschaft so, und genauso ist es in Barcelona", merkte Matthäus an.

Im Duell der beiden Topklubs erwartet der 63-Jährige ein Spiel auf Augenhöhe. "Die Herangehensweise ist gleich: viel Ballbesitz, frühes Pressing, hoher Ballgewinn. Beide verfügen über eine sehr hohe Qualität in der Mannschaft und haben mit Robert Lewandowski sowie Harry Kane jeweils einen erfahrenen Stürmer", so Matthäus.

Beiden Mannschaften haben laut dem Ex-Profi allerdings zuletzt Probleme nach Ballverlusten und dem Überspielen der ersten Pressing-Linie gehabt. Daher werde es am Mittwoch (21:00 Uhr) darauf ankommen, wer weniger Fehler macht.

"Vieles deutet auf ein Unentschieden hin, ich erwarte eher ein 2:2 als ein 0:0", prognostizierte Matthäus.

BVB mit zwei Gesichtern

Auf den BVB wartet am Dienstagabend (21:00 Uhr) ebenfalls ein Topspiel gegen Real Madrid. "Wie schon unter Edin Terzic zeigt der BVB auch unter Nuri Sahin zwei Gesichter: Rumpelfußball und Zittersiege in der Bundesliga, aber in der Champions League haben sie bisher gut performt", betonte Matthäus.

Die Dortmunder Siege gegen den FC Brügge (3:0) und gegen Celtic FC (7:1) dürfe man allerdings nicht überbewerten. Sie seien "nicht die Gradmesser, um zu sagen, dass der BVB sich direkt für die K.o.-Runde qualifizieren wird".

Real Madrid sei der erste "echte Prüfstein" für den BVB in der Königsklasse. "Dortmund ist in Madrid Außenseiter, aber wenn alles funktioniert und sie die nötige Leidenschaft und Gier zeigen, hat der BVB zumindest eine Chance, nicht zu verlieren", so Matthäus.