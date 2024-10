Neuer Job für Bonucci

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Europameister von 2021: Leonardo Bonucci

Der ehemalige italienische Weltklasse-Innenverteidiger Leonardo Bonucci wird Co-Trainer im Nachwuchsbereich. Der Europameister von 2021 assistiert Bernardo Corradi bei der U20-Nationalmannschaft. Dies verkündete der italienische Verband FIGC am Dienstag.

"Ich bin stolz darauf und bereit für diese Erfahrung", erklärte Bonucci (37), der im Sommer seine aktive Karriere beendet hatte. "Dies ist die Zeit, in der ich beobachten, studieren und lernen kann."

Der 121-malige Nationalspieler kehre nach Hause zurück, sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina. Zwar in einer anderen Rolle, "aber mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Liebe zum Trikot der Azzurri wie immer".

Bonucci zählte in den 2010er-Jahren zu den besten Innenverteidigern der Welt und gewann insgesamt neun Meistertitel in der Serie A - acht davon mit Juventus Turin und an der Seite von Giorgio Chiellini, mit dem er jahrelang auch das Innenverteidiger-Duo der Nationalmannschaft bildete. Nur drei Spieler haben mehr Spiele für Italien absolviert als Bonucci.

Im Sommer 2023 unterschrieb er überraschend bei Union Berlin und wechselte erstmals in Ausland. Nach einem enttäuschenden halben Jahr in der Bundesliga lief er noch eine halbe Saison für Fenerbahce Istanbul auf.