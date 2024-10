Alonso zittert um Leverkusen-Star

IMAGO/Baptiste Autissier

Amine Adli droht länger auszufallen

Bayer-Sorgen um Offensivspieler Amine Adli. Der Leverkusen-Profi hat sich im Champions-League-Spiele gegen Stade Brest (1:1) offenbar schwerer verletzt.

Der Auftritt in der Königsklasse war für Amine Adli am Mittwochabend schon nach 18 Minuten beendet. Nach einer harten Grätsche von Soumaila Coulibalya in der 79. Minute verletzte sich der 24-Jährige und musste ausgewechselt werden.

Adli droht wohl eine längere Pause.

"Amine hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen und jeder hat an seiner Reaktion gesehen, dass es sehr schmerzhaft war. Es sieht nicht gut aus, wir müssen die Ergebnisse abwarten", sagte Trainer Xabi Alonso: "Das ist die schlechteste Nachricht des Tages."

Alonso weiter: "Das Tackling war viel zu hart. Ich befürchte, dass etwas am linken Sprunggelenk gebrochen ist."

Adli kam bisher in allen elf Pflichtspielen der laufenden Saison für die Werkself zum Einsatz, meistens als Einwechselspieler.

Leverkusen-Coach Alonso musste in der Partie bereits auf Victor Boniface nach dessen Autounfall verzichten.

"Wird nicht nur ein paar Tage dauern"

Bayer-Sportchef Simon Rolfes knöpfte sich nach der Partie den Brest-Profi Coulibalya vor. "Wenn er da so reingeht, nimmt er als Abwehrspieler eine Verletzung in Kauf. Da geht es nicht nur darum, ob er den Ball gespielt hat."

Man müsse die Untersuchungen am Donnerstag abwarten, so Rolfes. "Es ist etwas am Knöchel, vielleicht auch weiter drüber. Es sieht so aus, dass er erst mal ausfällt. Auf jeden Fall ist es eine Verletzung, die nicht nur ein paar Tage dauern wird."

Doublesieger Leverkusen war im dritten CL-Spiel der Saison in Brest nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Alonso hatte eine B-Elf in der Bretagne ins Rennen geschickt.

Nationalspieler Florian Wirtz (24.) brachte sein Team verdient in Führung, doch Pierre Lees-Melou (39.) bestrafte die Alonso-Elf eiskalt. Die Werkself ärgerte sich in der Endphase der Partie über Schiedsrichterentscheidungen und zwei nicht gegebene Elfmeter.