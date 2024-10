Manchester City stellt Champions-League-Rekord auf

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Manchester City war gegen Prag nicht zu stoppen und stellte einen neuen CL-Rekord auf

Das tut doppelt gut: Manchester City hat am Mittwochabend im Spiel gegen Sparta Prag einen neuen Champions-League-Rekord aufgestellt. Abgelöst haben Pep Guardiola und Co. in der Bestenliste ausgerechnet den großen Rivalen Manchester United.

Manchester City ist und bleibt in der Champions League eine kaum zu bändigende Bestie. Am Mittwochabend fegte die Mannschaft von Pep Guardiola Sparta Prag mit 5:0 vom Platz und feierte den zweiten Sieg im dritten Spiel in der laufenden Saison.

Saisonübergreifend war es bereits das 26. Champions-League-Spiel, in dem ManCity ungeschlagen blieb. Eine so lange Serie hat es in der Königsklasse noch nicht gegeben. Die bisherige Bestmarke hielt ausgerechnet Manchester United, das zwischen September 2007 und Mai 2009 in 25 aufeinanderfolgenden Spielen ohne Niederlage blieb.

Manchester City kassiert letzte Niederlage gegen Real Madrid

Zum bislang letzten Mal ging der englische Meister im Halbfinale der Saison 2021/22 als Verlierer vom Platz. Damals setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Real Madrid. Anschließend ging es in die Verlängerung, in der die Königlichen einen weiteren Treffer nachlegten und dadurch letztlich ins Finale einzogen.

ManCity blieb daraufhin in der Saison 2022/23 gänzlich ohne Niederlage und marschierte bis zum Titel. 2023/24 verabschiedete sich das Team zwar schon im Viertelfinale gegen Real aus dem Wettbewerb, da offiziell das Ergebnis nach 90 Minuten gewertet wird, notiert die Statistik aber auch hier keine Pleite für die SkyBlues, die sich im Rückspiel nach Elfmeterschießen geschlagen geben mussten.

Seit besagtem Halbfinale in der Saison 21/22 feierte Manchester City in 26 Spielen 18 Siege (bei acht Unentschieden). Auf dem Weg dorthin erzielte der englische Meister bärenstarke 69 Tore und ließ auf der anderen Seite nur 18 Gegentore zu.