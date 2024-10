Baller-Haaland jetzt schon besser als Neymar

IMAGO/Conor Molloy

Erling Haaland traf gegen Sparta Prag doppelt für Manchester City

Erling Haaland untermauert derzeit Woche für Woche, warum er als aktuell bester Mittelstürmer der Welt gilt. In der englischen Premier League hat er für Titelverteidiger Manchester City bereits überragende zehn Mal in acht Spielen getroffen. Auch in der Champions League sorgte der ehemalige BVB-Knipser nun wieder für Furore und offene Münder.

Die Königsklasse bleibt der Lieblingswettbewerb des extrovertierten Norwegers. Auf der größtmöglichen Bühne des europäischen Vereinsfußballs liefert Erling Haaland regelmäßig Weltklasse-Leistungen ab und sorgt mit seinen Toren im Trikot der Cityzens für Spektakel.

Am Mittwochabend war er bei der 5:0-Machtdemonstration gegen Sparta Prag als Doppeltorschütze einmal mehr der beste Mann auf dem Platz.

Vor allem sein erstes Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 verdiente schlichtweg das Prädikat Weltklasse, als er eine Flanke von Savinho akrobatisch in der Luft mit der Hacke verarbeitete und erfolgreich verwertete.

Mit seinen zwei Treffern gegen Sparta Prag am Mittwochabend bleibt Haaland der absolute Überflieger in der Champions League.

Seit der Saison 2019/2020 läuft der Norweger nun in jeder Saison in der Königsklasse auf. Zunächst ein halbes Jahr lang für RB Salzburg, anschließend zweieinhalb Spielzeiten für Borussia Dortmund und seit Sommer 2022 bekanntermaßen für Manchester City.

In insgesamt 42 CL-Spielen kommt der 24-Jährige dabei auf überragende 44 Tore, was eine Quote von über einem Treffer pro absolvierter Partie in der Champions League bedeutet.

Nur noch ein Haaland-Tor fehlt zu Mohamed Salah

Kein Stürmer, der mindestens 40 Einsätze in der Königsklasse absolviert hat, kommt auf einen derart hohen Wert.

In der ewigen Rekordtorschützenliste im größten europäischen Klubwettbewerb hat Haaland seit der laufenden Spielzeit weitere aktive und ehemalige Top-Torjäger hinter sich gelassen. So hat die ManCity-Tormaschine mittlerweile sogar Neymar in der ewigen Torjägerliste überholt, der für den FC Barcelona und Paris Saint-Germain auf 43 Tore in 81 Spielen kam.

Auch ehemalige Superstars wie Sergio Agüero (41 Tore), Edinson Cavani (35 Tore) oder Samuel Eto'o (30 Tore) hat Erling Haaland längst hinter sich gelassen. Als nächstes nimmt er Liverpool-Stürmer Mohamed Salah ins Visier, der in dem Ranking mit 45 Toren auf Platz 15 geführt wird.