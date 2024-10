Sahin bestätigt bitteren Ausfall beim BVB

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Niklas Süle (2. v. l.) fehlt dem BVB in den kommenden Wochen

Niklas Süle stand im Champions-League-Spiel bei Real Madrid (2:5) für viele überraschend in der Anfangsformation von Borussia Dortmund. Für die Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) fällt der Innenverteidiger nun aber aus. Das bestätigte BVB-Cheftrainer Nuri Sahin am Freitag.

Borussia Dortmunds Cheftrainer Nuri Sahin muss beim Auswärtsspiel in Augsburg ohne seinen Innenverteidiger Niklas Süle auskommen. Der Defensivakteur fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung "bis zur Länderspielpause" aus. Das bedeutet: Süle fehlt fünf Pflichtspiele, darunter im Pokal-Duell gegen Wolfsburg (29. Oktober) sowie im Topspiel gegen RB Leipzig (2. November).

Die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft stehen am 16. und 19. November gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn an.

"Wir hoffen, dass er danach direkt wieder dabei ist", so der Coach, der hervorhob: "Über ihn wurde viel geschrieben in den letzten Wochen und Monaten. Er hat sich in Madrid früh verletzt, als Ramy Bensebaini unglücklich auf ihn fällt. Da hat er sich verletzt, hat das dann aber komplett durchgezogen bis zum Schluss. Das sollte man auch erwähnen, wenn man über Niki Süle spricht."

Im Champions-League-Spiel im Estadio Santiago Bernabeu stand Niklas Süle über die komplette Spieldauer auf dem Platz, zunächst an der Seite von Nico Schlotterbeck in der Abwehrzentrale, danach kam Sommer-Neuzugang Waldemar Anton dazu. Die Wahl auf Süle kam insofern überraschend, da der 49-fache deutsche Nationalspieler zuletzt wegen Magen-Darm-Beschwerden ausgefallen war.

BVB-Offensivspieler fehlen ebenfalls noch länger

In Augsburg wird Sahin nun wohl erneut auf das Duo Schlotterbeck und Anton setzen. Als Backup steht lediglich Kapitän Emre Can bereit, dessen Stammposition eigentlich im defensiven Mittelfeld liegt.

Ebenfalls verletzt fielen in den vergangenen Wochen Rechtsverteidiger Yan Couto (Muskelverletzung) sowie die Offensivspieler Giovanni Reyna (Leistenzerrung), Karim Adeyemi (Oberschenkelverletzung) und Julien Duranville (Muskelfaserriss) aus. Bei Julian Ryerson, der in Madrid ausgewechselt werden musste, zeigte sich Nuri Sahin optimistisch, dass es mit einem Einsatz gegen Augsburg klappen könnte.