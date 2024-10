Transfer-Spekulationen um Bayern-Schreck

IMAGO/Daisuke Nakashima

Raphinha ärgerte den FC Bayern in der Champions League

Raphinha zauberte den FC Barcelona mit seinem Dreierpack gegen den FC Bayern zu einem wichtigen Heimsieg in der Champions League. Ausgerechnet jetzt ranken sich Transfer-Spekulationen um den brasilianischen Offensivakteur.

Laut dem spanischen Portal "todofichajes" träumt Manchester City von einer Verpflichtung Raphinhas.

Der amtierende englische Meister soll anstreben, seinen Kader "mit großen Namen" zu verstärken, wie es weiter heißt. Ob Manchester City bereits im Januar oder im kommenden Sommer bezüglich Raphinha anklopfen möchte, geht aus dem entsprechenden Medienbericht nicht hervor.

FC Barcelona will Raphinha unbedingt behalten

Den Himmelblauen werden allerdings ohnehin keine allzu großen Chancen ausgerechnet. "todofichajes" zufolge möchte der FC Barcelona Raphinha unbedingt behalten. So sollen die Katalanen sogar eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrags in Betracht ziehen.

Der 27-Jährige befindet sich aktuell in Topform. So kommt der Flügelspieler nach seinen ersten 13 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison bereits auf neun Tore.

Zuletzt bekam der FC Bayern die bestechende Verfassung von Raphinha zu spüren. So schenkte der Brasilianer den Münchnern in der Champions League unlängst drei Treffer ein und hatte damit einen großen Anteil am Prestigeerfolg (4:1) der Blaugrana.

Raphinha absolviert 100. Barca-Pflichtspiel

Raphinha gelang der Dreierpack ausgerechnet in seinem 100. Pflichtspiel für Barca. Der Tempodribbler war 2022 von Leeds United in die Mittelmeer-Metropole gewechselt.

"Ich glaube nicht, dass ich jemals davon geträumt hätte, 100 Spiele in diesem Trikot zu absolvieren", äußerte sich Raphinha nach dem Schlusspfiff gegen den FC Bayern in der Mixed-Zone zu seinem Jubiläum.

Es sei "ein Traum" gewesen, 100 Mal für den FC Barcelona aufzulaufen, schwärmte der Barca-Matchwinner.