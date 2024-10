Wieder kein Debüt: Hummels in Rom weiter außen vor

IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Mats Hummels verließ den BVB im Sommer und heuerte in Rom an

Mats Hummels muss weiter auf seinen ersten Einsatz bei der AS Rom warten. Auch beim 1:0 (1:0) in der Europa-League-Ligaphase gegen Dynamo Kiev kam der langjährige BVB-Verteidiger nicht zum Einsatz - entgegen der Erwartungen.

"Ich denke ernsthaft darüber nach", hatte Rom-Cheftrainer Ivan Juric noch vor der Partie zu Protokoll gegeben, angesprochen auf einen möglichen Hummels-Einsatz von Beginn an. Auch in den Wochen zuvor galt der Routinier immer wieder als Kandidat, der Kroate begründete die Entscheidung aber lange mit dem Fitnesszustand des Ex-Dortmunders, der erst Anfang September in die italienische Hauptstadt gewechselt war.

Stattdessen durfte gegen Kiev der ebenfalls erst Anfang September ablösefrei verpflichtete Mario Hermoso (ehemals Atlético Madrid) im Dreier-Abwehrverbund neben dem Ex-Frankfurter Evan Ndicka sowie dem gelernten Rechtsverteidiger Zeki Celik auflaufen. Stammkraft Gianluca Mancini fehlte angeschlagen.

Dovbyk-Tor reicht Rom zum knappen Sieg

In einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit erzielte Artem Dovbyk (23.) per Foulelfmeter das 1:0, es war sein zweites Tor im laufenden Wettbewerb und sein fünftes für die AS Rom. Im Sommer war der ukrainische Nationalspieler für kolportierte 30 Millionen Euro vom spanischen Überraschungsteam FC Girona in die Ewige Stadt gekommen.

Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Gäste in der 43. Minute zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Die beste Chance der Hausherren auf ein zweites Tor ließ der eingewechselte Eldor Shomodurov (84.) liegen. Für die Römer war es im dritten Spiel der reformierten Europa League der erste Sieg. Die Ukrainer warten hingegen noch immer auf ein Erfolgserlebnis.

Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund war im vergangenen Sommer nicht noch einmal verlängert worden. Insgesamt absolvierte er 508 Pflichtspiele für den BVB, nur Klub-Ikone Michael Zorc (572) stand häufiger in Schwarz-Gelb auf dem Rasen. Mit der Borussia gewann er je zweimal die Meisterschaft und den DFB-Pokal, zweimal scheiterte der Weltmeister von 2014 im Champions-League-Finale.