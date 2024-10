Stach entschuldigt sich nach Horror-Rückpass

FIRO/SID

Stach musste nach dem Spiel von Hoffenheim-Trainer Matarazzo getröstet werden

Anton Stach war untröstlich. "Es ist extrem schmerzhaft. Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen", sagte der enttäuschte Mittelfeldspieler von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim nach der 0:2 (0:1)-Pleite beim FC Porto am "RTL"-Mikro.

Mit seinem missratenen Rückpass, den Samu Omorodion (75.) zu seinem Treffer nutzte, hatte Stach die erste Niederlage in der Europa League besiegelt. "Es war einfach ein schlechter Rückpass von mir", monierte er.

"Durch meinen Fehler steht es 0:2, dann haben wir wenig Chancen. Aber insgesamt können wir stolz auf die Leistung sein", lobte Stach dennoch. Tiago Djalo (45.+2) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, die Hoffenheimer hatten aber gerade im ersten Durchgang gute Möglichkeiten zum 1:0 gehabt.

"Ich glaube, Porto weiß selber nicht, wie sie hier 2:0 gewinnen", resümierte Stach, "da müssen wir auf jeden Fall drauf aufbauen und müssen uns dann auch international absolut nicht verstecken."

Nach schwachem Saisonstart war die TSG zuletzt drei Spiele unbesiegt geblieben. "Man hat die letzten Wochen gesehen, dass wir stabiler auftreten und wir haben uns einfach gefunden", erklärte er: "Wir haben etwas Zeit gebraucht, und jetzt ist Ruhe eingekehrt. Natürlich ist unser Tabellenplatz noch nicht der beste, aber wir arbeiten ruhig weiter an unseren Schwächen. In der Mannschaft stimmt es komplett."

In der Liga geht es für Stach und Co. am Sonntag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim weiter.