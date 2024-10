Großkreutz watscht seinen BVB ab: "Kein Team auf dem Platz"

IMAGO/Stephan Schuetze/RHR-FOTO

BVB durch und durch: Kevin Großkreutz

Trotz großer Investitionen im Sommer ist der BVB bislang den Beweis schuldig geblieben, ein absolutes Top-Team zu sein. Vom einstigen Meisterspieler und Vollblut-Borussen Kevin Großkreutz setzt es scharfe Kritik an den Dortmunder Profis.

"Irgendwann ist die Mannschaft auch mal verantwortlich. Wie viele Neue haben sie für diese Saison geholt - und wer davon spielt von Anfang an?", deutete Großkreutz in seinem Podcast "Viertelstunde Fussball" an, dass die jüngste Transferpolitik bislang noch nicht die erhoffte Weiterentwicklung gebracht hat.

Die Muster der letzten Jahre würden sich mit denselben Protagonisten auf dem Platz wiederholen. "Ist genug Qualität im Kader?", fragte der Weltmeister von 2014 und schon selbst hinterher: "Ich weiß es nicht."

Unter Trainer Nuri Sahin, der im Juli Edin Terzic beerbt hatte, tut sich der BVB weiterhin enorm schwer, Konstanz zu entwickeln. Speziell auswärts lassen die Darbietungen der Schwarz-Gelben oftmals zu wünschen übrig.

Großkreutz, der das 2:5 bei Real Madrid in der Champions League im Gästeblock miterlebte, fällte ein hartes Urteil. "Ich finde, da ist kein Team auf dem Platz", so der 36-Jährige, der mit der Borussia 2011 und 2012 Meister geworden war.

Er vermisse, "dass man sich auch pusht und jeden Zweikampf feiert", ergänzte Großkreutz, der Ex-Mitspieler Sahin nach der teils harschen Kritik der vergangenen Tage in Schutz nahm: "Es liegt nicht nur am Trainer oder irgendwelchen anderen Verantwortlichen. Die Mannschaft muss sich mal hinterfragen,"

Sein alarmierendes Fazit zum Status quo bei seinem Herzensverein: "Es ist immer ein Auf und Ab. Da stimmt irgendwas nicht."

BVB in Augsburg unter Druck

Am Samstag (15:30 Uhr) haben die Dortmunder die Chance, im Auswärtsspiel beim FC Augsburg Wiedergutmachung zu betreiben. Ein Erfolgserlebnis in der Fremde wird dringend benötigt, andernfalls könnte die Stimmung im BVB-Lager langsam kippen.

Vom Plan, in dieser Saison im Trophäenrennen wieder ein Wörtchen mitzureden, ist man aktuell jedenfalls weit entfernt.