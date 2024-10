Union Berlin will Marmoush stoppen

Imago/Matthias Koch/SID/IMAGO/Matthias Koch

Daheim diese Saison noch ohne Punktverlust: Bo Svensson

Ergebnis-Fußball, 8:4 Tore in sieben Spielen - doch Trainer Bo Svensson von Bundesligist Union Berlin könnte auch mal mit einem Spektakel leben.

"Die drei Punkte sind das Wichtigste. Ob 1:0 oder 5:4: Wichtig ist, dass wir gewinnen", sagte der 45-Jährige vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Dort könnte erstmals in dieser so erfolgreichen Union-Saison ein solches Spektakel warten.

Allein SGE-Stürmer Omar Marmoush hat mit seinen neun Treffern mehr Tore erzielt als alle Köpenicker bislang zusammen. "Er geht ein bisschen durch die Decke, spielt eine überragende Saison. Das ist keine einfache Aufgabe, den zu stoppen, aber wir werden es versuchen", sagte Svensson, der mit seinem Team die ersten drei Heimspiele allesamt gewinnen konnte und einen starken fünften Tabellenplatz belegt.

Saisonübergreifend sind es bereits vier Siege in der Alten Försterei am Stück, ein weiterer wäre Bundesliga-Vereinsrekord. "Es waren alles enge Spiele, alles Siege mit einem Tor. Wir brauchen dieses Stadion, weil wir Energie davon bekommen. Wir brauchen Top-Leistung auf dem Feld und Top-Leistung auf den Rängen, nur so wird es funktionieren", sagte Svensson.

Gegen den direkten Verfolger Frankfurt könnte Ex-Nationalspieler Kevin Volland nach seiner Knie-OP im Juli sein Comeback feiern. "Das sieht gut aus. Er ist noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber wird immer stärker und ist deswegen auch eine Option in der englischen Woche", sagte Svensson.