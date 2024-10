Leipzig bangt um nächsten Stammspieler

IMAGO/Christian Schroedter

Peter Gulacsi könnte Leipzig in den nächsten Wochen fehlen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig zittert nach den Verletzungen von David Raum und Xavi Simons auch um Torwart Peter Gulacsi.

"Wie leider so häufig die letzten Wochen kann ich zu Pete nichts sagen. Wir müssen die Diagnose abwarten. Ich glaube, er ist beim Gegentor umgeknickt. Er wollte es probieren und hat dann gemerkt, dass es keinen Sinn macht", sagte Rose nach dem 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SC Freiburg.

Gulacsi war nach der Pause durch seinen Vertreter Maarten Vandevoordt ersetzt worden. Fraglich ist nun, ob Vandevoordt auch am Dienstag (18:00 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC St. Pauli zum Einsatz kommt.

Mit dem 22-Jährigen war Rose bei dessen RB-Debüt sehr zufrieden. "Er hat viel ausgestrahlt. In einer nicht einfachen Situation, wenn du zur Pause reinkommst so kurzfristig. Er hat Bälle gehalten, war sicher und auch mit dem Ball gut. Eine tadellose Leistung und ein gutes Debüt", so der Coach.

Raum und Xavi fallen mit Sprunggelenksverletzungen längerfristig aus, der deutsche Nationalspieler ist bereits operiert worden. Bei dem jungen Niederländer, der sich die Blessur am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen FC Liverpool (0:1) zugezogen hatte, wurde über eine OP noch nicht entschieden.