Nach einem Jahr: Renard wieder Nationalcoach Saudi-Arabiens

AFP/SID/KHALED DESOUKI

Herve Renard war schonmal saudischer Nationaltrainer

Der Franzose Herve Renard steht in Zukunft wieder für Saudi-Arabien an der Seitenlinie. Wie der saudische Fußballverband am Samstag mitteilte, tritt der 56-Jährige ab sofort seine zweite Amtszeit im Wüstenstaat an.

Bereits von 2019 bis 2023 war Renard Nationalcoach in Saudi-Arabien gewesen. Am vergangenen Donnerstag hatte Roberto Mancini seinen Posten räumen müssen.

Von Renards erster Amtszeit ist vor allem ein Sieg in Erinnerung geblieben: Bei der WM 2022 in Katar bezwang der krasse Außenseiter in der Vorrunde den späteren Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi mit 2:1.

Vergangenes Jahr war Renards Vertrag aufgelöst worden, er übernahm die französische Frauen-Nationalmannschaft. Mit ihr schied er bei den Olympischen Sommerspielen in Paris bereits im Viertelfinale aus und trat in der Folge zurück.