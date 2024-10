Eberl mit Mega-Lob für "Kopfballungeheuer" Musiala

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jamal Musiala glänzte beim Sieg des FC Bayern in Bochum

Bayern Münchens Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seiner Startelf-Rückkehr inklusive Kopfballtor mit Lob überhäuft worden.

"Dass Jamal ein außergewöhnlicher Spieler ist, das ist auch der Grund, warum wir mit ihm verlängern wollen, ihn ein Stück weit zum neuen Gesicht des FC Bayern machen wollen", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 5:0 beim VfL Bochum.

Musiala, der in aller Regel mit seinen Zauberfüßen die Fans des Rekordmeisters entzückt, hatte in der 26. Minute nach einem Freistoß auf Vorlage von Joshua Kimmich das zwischenzeitliche 2:0 der Münchner geköpft. Am Ende jubelte der FC Bayern über einen deutlichen Sieg, der den Champions-League-Frust nach dem 1:4 beim FC Barcelona zumindest am Sonntagabend vergessen ließ.

"Er ist ein Ausnahmespieler mit Ausnahme-Intuition"

"Oh mein Gott", sagte Musiala am "DAZN"-Mikrofon nach der Wiederholung seines Treffers und lachte herzhaft: "Ich habe den irgendwie mit dem Kopf reingemacht. Kopfballtore finde ich immer cool, weil mit dem Kopf bin ich nicht so stark, ich muss mehr am Kopfballpendel machen." Vor dem Freistoß habe er "kurz Augenkontakt" mit Kimmich gehabt: "Ich komme nicht so oft in diese Situationen, da übe ich andere Sachen."

Musiala war gegen den VfL nach überstandenen Hüftgelenksbeschwerden zurück in die Startelf gekehrt, der 21-Jährige belebte das Münchner Spiel spürbar.

"Er ist ein Ausnahmespieler mit Ausnahme-Intuition, wenn er seine Dribblings ansetzt. Und natürlich, so ein Spieler macht andere besser", sagte Eberl. Auch Trainer Vincent Kompany lobte: "Jedes Mal, wenn Jamal in der Mannschaft ist, haben wir etwas extra. Jamal hat besondere, einzigartige Qualität."

Musiala waren vor dem Spiel in Bochum erst zwei Kopfballtore in der Bundesliga gelungen, in der Saison 2020/21 und 2023/24 traf er jeweils beim VfL Wolfsburg per Kopf. Insgesamt steht der Youngster nun bei 37 Treffern in 120 Bundesliga-Partien. Sein Vertrag in München läuft 2026 aus.