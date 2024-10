Nächste Zaragoza-Gala macht den FC Bayern hellhörig

IMAGO/Ricardo Larreina

Vom FC Bayern nach Osasuna verliehen: Bryan Zaragoza

Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr beim FC Bayern wurde Bryan Zaragoza im Münchner Umfeld schon als Transferflop abgestempelt. Bei seinem Leihverein CA Osasuna belehrt der Flügelflitzer die Zweifler derzeit aber eines Besseren. Am Sonntag lieferte der 23-Jährige erneut eine Galavorstellung.

Bryan Zaragozas bisheriges Engagement beim FC Bayern war nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Im Winter hatten die Münchner den Spanier ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant vom FC Granada geholt, das Gesamtpaket soll sich auf ca. 17 Millionen Euro belaufen haben.

Doch an der Säbener Straße fand sich Zaragoza überhaupt nicht zurecht, kam unter Ex-Trainer Thomas Tuchel nur auf sieben Einsätze. Lediglich ein Mal durfte er in der Startelf ran.

Im Sommer entschieden sich beide Parteien daher für eine Leihe, den Zuschlag erhielt CA Osasuna. Eine kluge Entscheidung: In der Heimat hat Zaragoza zurück zu alter Stärke gefunden.

Erst am Sonntag glänzte der Linksaußen beim 2:0-Auswärtssieg seiner Farben bei Europa-League-Teilnehmer Real Sociedad. Beide Treffer fielen auf Vorlage Zaragozas. Seine vielversprechende Zwischenbilanz: Ein Tor und fünf Assists in elf LaLiga-Begegnungen.

Zur Belohnung wurde er unlängst sogar wieder für die spanische Nationalmannschaft nominiert, der Nachrücker wurde beim 3:0 gegen Serbien in der Schlussphase eingewechselt - sein zweiter Länderspiel-Einsatz.

Bryan Zaragoza bereut Wechsel zum FC Bayern nicht

Das Leih-Geschäft zwischen dem FC Bayern und Osasuna ist bis zum Saisonende datiert. In München besitzt Zaragoza einen bis 2029 gültigen Vertrag. Ob es beim deutschen Rekordmeister einen zweiten Anlauf geben wird, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Bereut hat der Spanier seine Entscheidung für ein neues Abenteuer in Deutschland dennoch nie, wie er kürzlich im Gespräch mit dem Radiosender "Jugada Granada" klarstellte.

"Vor zwei Jahren habe ich in der zweiten Liga gespielt, und dann hat mich Bayern München verpflichtet. Das ist etwas Unglaubliches für jeden Spieler in dieser Situation, jeder will dort spielen", stellte Zaragoza klar.