Hasenhüttl sieht trotz Krise "viel Qualität" beim BVB

VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will sich von der derzeitigen Auswärtsschwäche des Pokalgegners Borussia Dortmund nicht blenden lassen.

"Ich habe viele gute Auftritte gesehen, eine Mannschaft mit unheimlich viel Qualität", sagte Hasenhüttl über den BVB vor dem Spiel am Dienstag (20:45 Uhr/ARD und Sky) und ergänzte: "Sie haben vorne mit Guirassy einen Mittelstürmer, der ein Spiel alleine entscheiden kann. Sie sind auf vielen Positionen überdurchschnittlich gut besetzt."

Dortmund hat in vier Ligaspielen in dieser Saison erst einen Punkt auf fremden Plätzen geholt. Am vergangenen Samstag unterlag das Team von Trainer Nuri Sahin beim FC Augsburg (1:2).

Wolfsburg muss weiter auf Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (Grippe) verzichten. Dafür kehren die zuletzt in der Bundesliga gesperrten Patrick Wimmer und Maximilian Arnold zurück.