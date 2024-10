Trainer-Hammer um Terzic vom Tisch?

IMAGO/Bahho Kara

Doch kein neuer Job für Edin Terzic nach seinem BVB-Aus?

Knapp ein halbes Jahr nach der Trennung von Borussia Dortmund winkt Edin Terzic vorerst nun wohl doch kein neuer Trainer-Job in der englischen Premier League. Der frühere BVB-Coach war nach dem Rauswurf von Erik ten Hag erneut mit Manchester United in Verbindung gebracht worden. Der Favorit auf den Posten soll jedoch ein anderer sein.

Berichten von der Insel zufolge führen die Red Devils bereits aussichtsreiche Gespräche mit Ruben Amorim (Sporting). Eine Einigung soll nah sein. Der 39 Jahre alte Portugiese, der als großes Trainertalent gilt, gewann in der vergangenen Saison seinen zweiten Meistertitel mit Sporting.

Die "Sun", die "Daily Mail" sowie weitere Medien hatten zuvor auch Terzic als Kandidat bei United genannt, zudem Xavi, Ex-Coach des FC Barcelona und Thomas Frank (FC Brentford). Auch der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate und Graham Potter (vereinslos) tauchten in der Gerüchteküche auf. Das Rennen könnte nun aber Amorim machen.

Terzic bliebe damit nach seinem BVB-Aus im Wartestand. Er hatte zuletzt in einer Kolumne auf "coachesvoice.com" erklärt, er sei "bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere".

Ex-BVB-Coach Edin Terzic "will bereit sein"

Der 41-Jährige, der vor allem dank des Einzugs ins Champions-League-Finale in der vergangenen Saison im europäischen Spitzenfußball einen guten Ruf genießt, ergänzte: "Ich habe nachgedacht und mich vorbereitet, habe überlegt, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnen wird, aber ich will bereit sein." Die Jagd nach Titeln mache ihn "sehr hungrig", erklärte er.

Der BVB und Terzic hatten sich am Ende der abgelaufenen Spielzeit auf eine Beendigung der vertraglich eigentlich noch bis 2025 datierten Zusammenarbeit geeinigt. Sein Amt in Dortmund übernahm der vorherige Co-Trainer Nuri Sahin.

Ein Wechsel zu Englands Rekordmeister hätte sicherlich eine reizvolle Aufgabe für Terzic dargestellt, auch wenn United der Musik in der Premier League derzeit einmal mehr meilenweit hinterher läuft und aktuell nur Tabellenplatz 14 belegt.