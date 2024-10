Fortuna Düsseldorf muss auf Kownacki verzichten

Imago/Kirchner-Media/SID/IMAGO/Kirchner-Media/TH

Unglücklicher Zweikampf zwischen Kownacki und Krahl

Fortuna Düsseldorf muss "bis auf Weiteres" auf Angreifer Dawid Kownacki verzichten.

Wie der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte, zog sich der 27-Jährige in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:4) am Samstag eine Gehirnerschütterung sowie eine Innenbandverletzung im linken Knie zu.

Kownacki war in der 33. Minute von FCK-Keeper Julian Krahl im Luftzweikampf mit beiden Fäusten im Gesicht getroffen worden und unglücklich zu Boden gegangen. Wenige Minuten musste der Pole ausgewechselt werden. In acht Liga-Spielen erzielte Kownacki bislang zwei Treffer und steuerte zwei Vorlagen bei.