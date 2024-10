Medien: ManUnited führt Gespräche mit ten-Hag-Nachfolger

AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Amorim trainiert derzeit Sporting Lissabon

Ruben Amorim soll beim englischen Fußball-Traditionsverein Manchester United auf den entlassenen Teammanager Erik ten Hag folgen. Das berichteten mehrere britische Medien am Montagabend. Demnach soll der derzeitige Trainer von Sporting Lissabon bereits Gespräche mit dem Klub führen und kurz vor einer Einigung stehen.

United hatte sich am Montagnachmittag angesichts anhaltender Probleme von ten Hag getrennt, der frühere Stürmerstar Ruud van Nistelrooy übernimmt das Amt interimsweise. Am Sonntag hatte Manchester 1:2 bei West Ham United verloren. Im neunten Ligaspiel war es bereits die vierte Niederlage, der Rekordmeister liegt nur auf dem 14. Tabellenplatz.

Bereits nach dem Abgang von Jürgen Klopp im Sommer war Amorim häufig mit dessen Nachfolge beim FC Liverpool in Verbindung gebracht worden. Am Ende entschieden sich die Reds dann aber für den Niederländer Arne Slot. Der 39-Jährige, der als großes Trainertalent gilt, gewann in der vergangenen Saison seinen zweiten Meistertitel mit Sporting.