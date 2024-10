Lautern-Sorgen vor Pokal-Kracher in Stuttgart

IMAGO/Maximilian Koch

Daniel Hanslik und Ragnar Ache (r.) sind noch fraglich

Südwest-Spektakel im DFB-Pokal: Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Runde. Der FCK will sich nicht einigeln, hat aber noch Personalsorgen.

Am Dienstagabend (20:45 Uhr) steigt der Pokal-Kracher zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Kaiserslautern.

Ein Traditionsgipfel, bei dem wohl beste Stimmung auf den Rängen herrschen wird. Die Arena in Stuttgart ist mit 60.000 Zuschauern ausverkauft. Teile der Fanszene verbindet eine Fan-Freundschaft.

In der vergangenen Saison gelang dem FCK sensationell der Sprung ins Pokalfinale. Auch gegen den aktuellen Vizemeister wollen die Pfälzer überraschen.

Die Ansage von FCK-Profi Jannis Heuer: "Wir fahren nicht hin, um Stars zu sehen, sondern um das Spiel zu gewinnen. Die letzte Saison hat gezeigt, dass im Pokal alles möglich ist."

Pünktlich zum Pokal-Hit hat sich das Team in Form gespielt und besiegte in der Liga erst das Spitzenteam SC Paderborn, am späten Samstagabend dann Fortuna Düsseldorf 4:3. Für Erholung vor dem Spiel im DFB-Pokal war daher nur wenig Zeit. Das Team kam spät in der Nacht zu Hause an.

Stuttgart ohne Chabot

Bei beiden Teams gibt es Personalsorgen. Während Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß auf Abwehrboss Jeff Chabot verzichten muss, sind beim 1. FC Kaiserslautern mehrere Spieler fraglich.

Daniel Hanslik, Ragnar Ache, Afeez Aremu und Kenny Prince Redondo klagten nach dem Sieg bei Fortuna über Probleme. Ex-VfB-Profi Philip Klement, Hendrick Zuck, Almamy Touré und Jan Gyamerah fallen aus.

Hoeneß rechnet indes definitiv mit einem Einsatz von Lautern-Topstürmer Ache, wie er auf der Pressekonferenz betonte. Den FCK zeichne sein Umschaltspiel in die Offensive aus, analysierte Hoeneß, "das ist eine sehr kernige Mannschaft, die in der Lage ist, hart zu spielen. Die musst du erst mal bespielen."

Sein Trainerkollege Anfang lobte den VfB für "brutale Qualität" in seinen Reihen. "Sie sind eingespielt und wissen genau, was sie machen. Wir wollen mutig sein und auch nach vorne spielen."

Stürmer Daniel Hanslik freut sich auf eine besondere Partie. "Mit unseren Fans im Rücken wird es in Stuttgart bestimmt ein phänomenales Auswärtsspiel."