Luca Toni fand FC Bayern in Barcelona "wirklich schlecht"

Ging einst selbst für den FC Bayern auf Torejagd: Luca Toni

Seit Vincent Kompany beim FC Bayern an der Seitenlinie steht, ist der Fußball des deutschen Rekordmeisters deutlich attraktiver. Rein ergebnistechnisch haben die Münchner allerdings noch mit Schwankungen zu kämpfen. Speziell das heftige 1:4 in der Champions League beim FC Barcelona zeigte Wirkung. Auch Torjäger-Legende Luca Toni war vom jüngsten Königsklassen-Auftritt schwer enttäuscht.

"Da haben sie wirklich schlecht gespielt und viele Fehler gemacht", legte der Italiener am Rande der EA7 World Legends Padel Tour in Miami den Finger in die Wunde.

In Barcelona war der FC Bayern immer wieder überrannt worden, die Defensive sah gegen Dreierpacker Raphinha und Co. mehrmals ganz alt aus. Im Anschluss entbrannte eine Debatte über die taktische Marschroute des Teams.

"Aber Bayern ist Bayern, und aus Niederlagen erwächst dort eine Unzufriedenheit, die sie immer wieder stark zurückkommen lässt", machte Luca Toni seiner alten Liebe Hoffnung.

Mehr noch: "Es ist ein Verein, der dazu bestimmt ist, sowohl die Bundesliga als auch die Klub-Weltmeisterschaft zu gewinnen."

Der mittlerweile 47 Jahre alte Toni hatte mit dem FC Bayern zwischen 2007 und 2010 zwei Mal das Double gewonnen. An die Zeit an der Säbener Straße denkt er bis heute gerne.

"Bayern München hat mir gezeigt, was es bedeutet, bei einem großen Verein zu spielen und verpflichtet zu sein, zu gewinnen. Ich mochte dieses Gefühl, um jeden Preis gewinnen zu müssen, sehr", hob der Weltmeister von 2006 hervor.

Toni: Kompany brachte FC Bayern "eine Menge Enthusiasmus"

Sogar einen direkten Draht zu seinem Ex-Klub hat sich Toni bewahrt. Mit FCB-Physio Gianni Bianchi verbindet ihn bis heute eine enge Freundschaft.

So erfuhr er aus erster Hand, wie sich der neue Coach schlägt. "Ein Physiotherapeut, der bei Bayern arbeitet, mit dem ich noch in gutem Kontakt stehe, sagte mir, dass Vincent Kompany eine Menge Enthusiasmus mitgebracht hat", verriet Toni.

Er selbst halte den Belgier, der Thomas Tuchel im Sommer beerbte, für einen "sehr guten Trainer".