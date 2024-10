ManCity macht Wirtz zum "vorrangigen Ziel"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Verlässt Florian Wirtz Bayer Leverkusen im Sommer 2024?

Der Vertrag von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen endet erst im Sommer 2027, dass der 21-Jährige diesen komplett erfüllt, scheint allerdings ausgeschlossen. Wahrscheinlicher ist, dass die Werkself ihren Superstar im kommenden Sommer auf den Markt stellt und eine astronomische Ablöse einstreicht. Namhafte Interessenten sollen sich längst in Stellung bringen.

Ein Kauf von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen soll für Manchester City ein "vorrangiges Ziel" im kommenden Sommertransferfenster sein. Das will das spanische Portal "fichajes.net" erfahren haben.

Damit aber nicht genug: Aus dem Vereinsumfeld will das Portal erfahren haben, dass man in Wirtz einen Spieler sieht, der in der Lage ist, sich perfekt an den anspruchsvollen Spielstil von Starcoach Pep Guardiola anzupassen. Der deutsche Nationalspieler ist aus diesem Grund angeblich besonders interessant für die Cityzens. Lose Kontakte zur Seite des Offensivstars sollen bereits geknüpft worden sein.

Als Ablöse stehen dem Bericht zufolge rund 108 Millionen Euro im Raum, eine Summe, die für den finanzstarken englischen Erstligisten keine unüberwindbare Hürde darstellen dürfte. Allerdings schweben am Etihad Stadium derzeit durchaus Fragezeichen im Raum.

Entwicklungen rund um ManCity könnten FC Bayern in die Karten spielen

ManCity sieht sich derzeit mit Vorwürfen konfrontiert, satte 115 Mal gegen finanzielle Vorgaben der UEFA und/oder der Premier League verstoßen zu haben. Sollten sich diese bewahrheiten, könnte unter anderem eine Transfersperre die Folge sein.

Sollte es dazu kommen, dürfte man beim FC Bayern durchaus mit einem lachenden Auge auf die Situation schauen. Dem deutschen Rekordmeister wird seit geraumer Zeit ebenfalls großes Interesse an Wirtz nachgesagt. Von den Klub-Oberen wurden die Gerüchte zudem alles andere als verneint.

Klar ist allerdings auch, dass sich Leverkusen in einer sehr komfortablen Position befindet und der Poker um den Youngster keinesfalls ein leichter werden dürfte.