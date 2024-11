Knackt der FC Bayern die irre Rekord-Marke?

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Harry Kane könnte den FC Bayern zum neuen Rekord schießen

Auch wenn die Defensive nicht immer auf der Höhe war, befindet sich der FC Bayern mit Blick auf die Offensive in der Fußball-Bundesliga derzeit auf Rekordkurs. Ein erster Meilenstein wurde schon geknackt, nun könnte im Heimspiel gegen Union Berlin die nächste Rekordmarke fallen.

Wenn der FC Bayern am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) in der Allianz Arena gegen Union Berlin antritt, dann geht es für die Münchner nicht nur darum, mit einem Sieg die Tabellenführung zu verteidigen, sondern möglicherweise auch um den nächsten Kantersieg mit vielen Treffern.

Denn den Spitzenplatz des Tableaus hat der deutsche Rekordmeister, der punktgleich mit RB Leipzig ist, nur deshalb inne, weil er ein deutlich besseres Torverhältnis als die Roten Bullen vorweisen kann (beide Teams haben 20 Zähler auf dem Konto).

Anders als Leipzig (14) hat der FC Bayern aber nach acht Spieltagen schon sage und schreibe 29 Treffer erzielt und damit bereits den Tor-Rekord von 1976/77 und 2021/22 eingestellt.

Weitere fünf Tore braucht es nun gegen Union Berlin, um die Bestmarke von 34 Treffern nach neun Spieltagen zu erreichen. Auch diesen Wert stellten die Münchner selbst auf - und zwar in der letzten Saison. Gelingen sogar sechs Tore oder mehr, hätte sich der FC Bayern also selbst übertroffen. Ganz unwahrscheinlich ist solch ein Szenario nicht, gab es doch schon gegen Kiel (5:1), Werder (5:0) und Bochum (5:0) hohe Siege, dazu wurde Vizemeister Stuttgart mit 4:0 abgefertigt.

FC Bayern könnte sogar Saisonbestwert knacken

Behält der Rekordmeister den aktuellen Tore-Schnitt von etwas mehr als 3,6 Treffern pro Spiel bei bzw. sinkt dieser Wert nicht unter 3,0, dann würde auch die Gesamtsaison-Bestmarke von 1971/72 fallen, als die Münchner 101 Bundesliga-Tore erzielten. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg.

Klar ist jedoch: Harry Kane und Co. sind in Tor-Laune. Neunmal versenkte der Engländer den Ball schon wieder in der Bundesliga, zweitbester Schütze ist Sommer-Neuzugang Michael Olise mit fünf Toren, dahinter kommt Jama Musiala, der vier Treffer beigetragen hat.

In der Offensive hat Trainer Vincent Kompany also kaum Sorgen - anders als in der Abwehr, wo der Rekordmeister in den letzten Wochen anfällig war. Gegen Union Berlin sollte es am Samstagnachmittag also bestenfalls vorne mehrfach und hinten gar nicht klingeln.