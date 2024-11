Leipzig bangt vor BVB-Kracher um Top-Torjäger

unknown

Sollte Lois Openda (r.) ausfallen, könnte Leipzig auf Yussuf Poulsen (l.) setzen

Krise beim Gegner? Für Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kein Thema. "Ich weiß nicht, wie gefährlich die ist", sagte er über die Situation bei Borussia Dortmund. Vor dem Auftritt bei seinem Ex-Klub bangt Rose weiter um seinen Top-Torjäger.

So wie derzeit bei Rose und seinem Team, das noch ungeschlagen mit dem FC Bayern an der Spitze steht. "Wir haben in der Bundesliga eine hervorragende Form, haben Ergebnisse im Rücken, sind gut drauf, haben Selbstvertrauen. Das wollen wir auch auf den Platz bringen", sagte Rose vor der Partie im Signal-Iduna-Park am Samstag (18:30 Uhr/Sky).

Der BVB habe trotz schlechter Ergebnisse "in vielen Bereichen Qualität, gute Fußballer, mächtig Tempo über die Flügel", sagte Rose, der den BVB von 2021 bis 2022 trainierte und nun vor seinem 100. Pflichtspiel als RB-Coach steht.

"Das ist schon eine ordentliche Zahl, das macht mich stolz. Ich liebe diese Stadt, ich mag die Menschen hier. Ich hätte nichts dagegen, wenn noch ein paar Spiele dazukommen." Die Jungs in Dortmund "werden damit umgehen können, und irgendwann wird auch wieder die Sonne scheinen", ist sich Rose sicher.

Stammkeeper Peter Gulacsi sollte rechtzeitig fit werden, hinter Toptorjäger Lois Openda steht dagegen noch ein Fragezeichen. "Wenn er in den Flieger steigt, dann ist er im Kader und spielt vielleicht auch von Anfang an", sagte Rose. Sollte Openda fehlen, dürfte Pokal-Doppelpacker Yussuf Poulsen erneut eine Chance bekommen.