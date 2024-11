Werner setzt auf Fan-Unterstützung

IMAGO / Ulrich Hufnagel/SID/IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ole Werner durfte zuletzt zufrieden sein

Ole Werner setzt auch beim nächsten Auswärtsspiel von Werder Bremen auf die Unterstützung der treuen Fans.

"Der Support ist außergewöhnlich. Wir haben in diesem Jahr schon viele Auswärtsspiele gemacht, die gefühlt Heimspiele waren. Das motiviert uns sehr", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Mit einem Sieg könnten sich die sehr ordentlich in die Saison gestarteten Bremer im oberen Bereich der Tabelle festsetzen - der Fokus liegt vor dem Spiel auf der eigenen Leistung und nicht zu sehr beim Gegner, wie Werner betonte: "Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Leistung zu 100 Prozent auf den Platz bekommen. In englischen Wochen geht es in erster Linie um einen selbst", sagte er.

"Ich wünsche mir einfach, dass wir von der Klarheit wieder sehr diszipliniert sind. Dass jeder seine Aufgabe kennt und sich wieder in den Dienst der Mannschaft stellt."