Flick hätte Spieltag wohl abgesagt

AFP/SID/JOSEP LAGO

Trainer beim FC Barcelona: Hansi Flick

Hansi Flick hätte nach der Unwetterkatastrophe eine Absage des kompletten Spieltags in der spanischen Fußball-Liga an diesem Wochenende in Erwägung gezogen.

"Wenn ich die Entscheidung treffen könnte, würde ich das vielleicht tun, es ist eine Tragödie für diese Region und auch für Spanien, also vielleicht ja", sagte der Trainer des FC Barcelona.

Die Bilder aus dem Osten Spaniens erinnerten Flick an die Flutkatastrophe in seinem Heimatland. "Das hatten wir vor drei Jahren auch in Deutschland, es ist schrecklich, das zu sehen", sagte der frühere Bundestrainer. Flick trifft mit Barca am Sonntagnachmittag (16:15 Uhr/DAZN) im Stadtderby auf Espanyol Barcelona.

Flicks Trainerkollege Diego Simeone wurde in seinen Worten deutlicher. "Es ist eindeutig, dass es keinen Sinn macht. Was gerade passiert, ist so hart", sagte der Coach von Atletico Madrid vor dem Spiel gegen UD Las Palmas.

Die Liga allerdings hielt an der Austragung von acht der zehn Partien an diesem Wochenende fest. Lediglich die Begegnungen zwischen dem FC Valencia und Real Madrid sowie FC Villarreal und Rayo Vallecano wurden abgesagt. Vor den restlichen Spielen wird eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten.