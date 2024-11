Englischer Verband winkt Tuchel-Plan durch

IMAGO/Daniel Weir / Crystal Pix

Thomas Tuchel soll England endlich wieder zu einem großen Titel führen

Ab dem 1. Januar wird Thomas Tuchel offiziell als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft fungieren. Auf der Insel aufhalten wird er sich in diesem Zuge aber nur teilweise.

Wie die englische Zeitung "The Sun" am Wochenende berichtete, hat der englische Fußballverband (FA) Tuchel die Erlaubnis gegeben, große Teile seines Jobs aus seinem Münchner Home Office heraus zu erledigen. Die FA werde den neuen Chefcoach nicht dazu zwingen, bei den täglichen Sitzungen auf dem Gelände im St. George's Park vor Ort zu sein, schreibt das Blatt.

Unter Tuchels Vorgänger Gareth Southgate lief es bei den Three Lions noch anders ab. Der Ex-Coach war in der Regel an mindestens drei Tage in der Woche gemeinsam mit seinem Stab anwesend. Dazu besuchten Southgate und sein Co-Trainer Steve Holland bis zu fünf Premier-League-Spiele pro Woche. Wie Tuchels Pläne zu Stadionbesuchen aussehen, ist hingegen noch nicht klar.

Tuchel pendelt zwischen Deutschland und England

Wie die "Sun" weiter schreibt, plant Tuchel derzeit, seine Zeit in England und München aufzuteilen. Heißt: Die Hälfte der Zeit verbringt er in München, die andere Hälfte auf der Insel. Dass diese Konstellation funktionieren kann, hat sich bei Sarina Wiegman gezeigt. Die Trainerin der englischen Frauen-Nationalmannschaft pendelt seit einigen Jahren regelmäßig zwischen England und ihrer Heimat in den Niederlanden.

Tuchel selbst sagte bei seiner Vorstellung vor einigen Wochen schon, dass ihm der Job erlauben werde, viel Zeit in unmittelbarer Nähe zu seiner Familie zu verbringen. Gleichwohl versichert er aber auch, die "meiste Zeit" in England sein zu wollen. Dazu verpflichten wird ihn der englische Verband aber offenbar nicht.

Seinen Job bei den Three Lions tritt der Ex-Bayern-Coach am 1. Januar an. Wann und gegen wen er zum ersten Mal als Cheftrainer auf der Bank sitzen wird, steht noch nicht fest.