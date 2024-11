Medien: Schlotterbeck für Real "sehr interessant"

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Nico Schlotterbeck den BVB?

Ist er fit, ist er bei Borussia Dortmund eigentlich auch gesetzt: Beim 2:1-Sieg gegen RB Leipzig absolvierte Nico Schlotterbeck, der 2022 vom SC Freiburg zum BVB wechselte, bereits sein 100. Pflichtspiel für die Schwarzgelben. Kein Wunder, dass ein absoluter Topklub längst ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben soll.

Real Madrid soll Nico Schlotterbeck vom BVB im Blick haben. Das berichtet "Don Balon". Demnach befindet sich der Name des 24-Jährigen auf einer Liste potenzieller Verstärkungen für die Defensive der Königlichen.

Konkret soll der Rekordsieger der Champions League einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß suchen, da man langsam aber sicher Zweifel daran hat, dass David Alaba noch einmal in Topform auf den Rasen zurückkehrt.

Der 32-Jährige riss sich im Dezember 2023 das Kreuzband und verpasste seitdem schon 59 Pflichtspiele. Selbst angesichts der Schwere der Verletzung eine lange Ausfallzeit. "Don Balon" mutmaßt sogar, dass der Österreicher die Entscheidung fällen könnte, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

So oder so will Real wohl nicht unvorbereitet sein und daher Alternativen beobachten. Bei den Scouts der Madrilenen soll dem Bericht zufolge vor allem Schlotterbeck Eindruck hinterlassen. Körperlich spreche ohnehin viel für den DFB-Star, aber auch seine Ballbehandlung wird hervorgehoben.

BVB-Star für Real "eine sehr interessante Verstärkung"

Schlotterbeck sei für Real "eine sehr interessante Verstärkung, und das zu einem vernünftigen Preis", urteil das spanische Portal, lässt jedoch offen, was genau ein "vernünftiger Preis" sein soll. Ohne Weiteres wird der BVB seinen Leistungsträger, dessen Vertrag erst 2027 endet, zumindest nicht auf den Markt stellen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch Klubs aus der finanzstarken englischen Premier League Schlotterbeck auf ihren Einkaufszetteln haben.

Real soll "Don Balon" zufolge allerdings ein Ass im Ärmel haben: Ex-BVB-Star Jude Bellingham. Der Engländer agiert angeblich bereits als Vermittler, um seinen ehemaligen Mitspieler von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen.