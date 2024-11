Kein Sieger zwischen ManUnited und Chelsea

IMAGO/Andrew Yates

Bruno Fernandes (l.) traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für ManUnited

Auch Ruud van Nistelrooy bekommt Manchester United in der Premier League nicht in die Erfolgsspur. Der ehemalige Hamburger Bundesliga-Stürmer sah bei seiner Liga-Premiere als Interimstrainer des kriselnden englischen Fußball-Traditionsklubs ein 1:1 (0:0) nach 1:0-Führung gegen den FC Chelsea.

Auch nach dem Rauswurf seines niederländischen Landsmannes Erik ten Hag dümpeln die Red Devils mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen im unteren Mittelfeld der Tabelle herum. Die Blues sind dagegen als Vierte auf Champions-League-Kurs. Bruno Fernandes brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (70.), fast im Gegenzug glich Moises Caicedo (74.) mit einem Volleyschuss aus.

Die erste Chance hatte Noni Madueke für die Blues: Sein Kopfball landete am Pfosten (14.). Nach gut 20 Minuten wurden die Gastgeber stärker, Marcus Rashford und Bruno Fernandes scheiterten mit einer Doppelchance (22.). Dem Führungstor am nächsten war Rashford Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, als er die Oberkante der Latte traf (45.+2). Nach der Pause verfehlte Pedro Neto für die Gäste knapp das Ziel (55.). Kurz vor Schluss hatte Alejandro Garnacho den Siegtreffer für Manchester auf dem Fuß (89.).

United hatte am Freitag den Portugiesen Ruben Amorim als Nachfolger des gefeuerten ten Hag verpflichtet. Der 39-Jährige, den Sporting Lissabon für eine Ablöse von zehn Millionen Euro ziehen ließ, wird erst in der Länderspielpause in gut einer Woche den Job übernehmen, weil er noch eine Arbeitserlaubnis für Großbritannien benötigt. Van Nistelrooy hatte am Mittwoch beim 5:2 im Achtelfinale des Ligapokals gegen Leicester City sein Debüt an der Seitenlinie der Red Devils gegeben.