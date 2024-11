Celtic und Rangers im schottischen Ligapokal-Finale

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Vagelis Georgariou

Celtic jubelt über den Sieg im Halbfinale

Meister Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers bestreiten am 15. Dezember das Finale um den schottischen Fußball-Ligapokal im Glasgower Hampden Park.

Die Hoops setzten sich im Halbfinale klar mit 6:0 (3:0) gegen den FC Aberdeen durch, Titelverteidiger Rangers gewann sein Semifinale gegen den FC Motherwell mit 2:1 (0:1).

Celtic steht damit zum 37. Mal im Ligapokal-Endspiel, 21-mal konnten die Bhoys in Green den Pokal dann auch gewinnen, zuletzt 2023. Rekordsieger bleibt aber Celtics Erzrivale Rangers mit 28 Titelgewinnen. Auch für die Gers ist es in dieser Saison die 37. Finalteilnahme in diesem Wettbewerb.