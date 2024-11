Medien: BVB scharf auf LaLiga-Youngster

Sergio Ruiz / Imago

Stanis Idumbo soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach entwicklungsfähigen Talenten soll Borussia Dortmund den Blick derzeit in die spanische Primera Divisón schweifen lassen. Ein Youngster des FC Sevilla soll es dem BVB angetan haben: Stanis Idumbo.

Der BVB soll zu einem Quartett zählen, das ein Auge auf Stanis Idumbo vom FC Sevilla geworfen hat. Das berichtet der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur. Konkurrenz droht den Borussen demnach von den beiden englischen Erstligisten Aston Villa und FC Everton sowie SL Benfica aus Portugal.

Der 19-jährige Belgier debütierte Anfang September für die Profis des FC Sevilla im spanischen Oberhaus, zuletzt stand er sogar in vier Pflichtspielen in Serie für die "Nervionenses" auf dem Rasen. Beim 1:5-Debakel gegen den FC Barcelona sorgte der Youngster dabei für den einzigen Treffer seiner Farben.

Für Sevilla spielt der vielseitig einsetzbare Offensivakteur seit Anfang 2024, zuvor kickte Idumbo für den Nachwuchs von Ajax Amsterdam, wo er sich nachhaltig für den Wechsel auf die große europäische Bühne empfahl. Gerade bei der U18 des niederländischen Spitzenklubs stach Idumbo mit 13 Toren und 17 Vorlagen in 33 Partien deutlich heraus.

Vermeintlicher BVB-Flirt zuletzt verletzt ausgewechselt

Zuletzt setzte es allerdings einen empfindlichen Dämpfer. Beim 0:2 gegen Real Sociedad stand Idumbo sogar in der Startformation, musste schon nach rund 25 Minuten allerdings für Altstar Jesús Navas weichen. Beschwerden im Adduktorenbereich machten ein weiteres Mitwirken unmöglich.

Weitere Untersuchungen sollen am Montag erfolgen, um die Schwere der Verletzung zu bestimmen.

Idumbo, der in seiner belgischen Heimat für den Jugend des FC Brügge und von KAA Gent aktiv war, ist zudem fester Bestandteil belgischer Junioren-Nationalmannschaften. Zuletzt war er für die U21 der Roten Teufel im Einsatz.

Unklar ist, wie tief der BVB und Co. für Idumbo in die Taschen greifen müssten. Vertraglich ist das Talent noch bis Ende Juni 2028 an Sevilla gebunden, eine Ablöse würde somit fällig.