Virkus wettert: "Das ist mir scheißegal"

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Roland Virkus ist Sportchef von Borussia Mönchengladbach

Der 4:1-Sieg gegen den SV Werder Bremen glich am Sonntagabend einem Befreiungsschlag für Borussia Mönchengladbach. Der Haussegen bei der Fohlenelf, die schon fünf Saisonniederlagen kassierte, hing zuvor gewaltig schief. Der klare Sieg dürfte Besserung bringen - spurlos sind die vergangenen Wochen an der sportlichen Führung allerdings nicht vorbeigegangen.

Angesprochen auf die Unruhe, die sich in den vergangenen Wochen rund um Borussia Mönchengladbach breit gemacht hat, entgegnete Sportchef Roland Virkus bei "DAZN" unwirsch: "Das ist mir scheißegal. Entscheidend ist eins: Wir wollen die Mannschaft entwickeln. Da wird es auch den einen oder anderen Rückschlag geben. Jetzt war es so, dass wir das gespielt haben, was die Mannschaft auch kann. Wir wussten, dass die Mannschaft deutlich besser und fokussierter in Heimspielen spielen kann. Das erwarten aber nicht nur wir, sondern auch die Fans, von der Mannschaft."

Der Erfolg gegen Bremen sei allerdings noch "kein Grund zur Euphorie, wie es aber auch nach einer Niederlage kein Grund ist, in Tristesse zu verfallen", so Virkus.

Anschließend legte Virkus, der im Saisonverlauf ebenso wie Coach Gerardo Seoane mehrfach hinterfragt wurde, allerdings mit Worten nach, die deutlich kritischer ausfallen.

Gladbach-Boss spricht Klartext: "So nehme ich das wahr"

"Die Erwartungshaltung ist einfach so, dass wir eigentlich Champions League spielen müssten. So nehme ich das wahr. Ganz ehrlich: Die Mannschaft hat nichts mehr mit der Mannschaft zu tun, die vor sieben Jahren Champions League gespielt hat. Da ist noch ein einziger Spieler mit dabei: Alassane Plea. Alle anderen gibt es nicht mehr", richtete sich Virkus demnach an die kritischen Fans und Experten.

Rückendeckung gab es derweil für Seoane: "Den Weg gehen wir gemeinsam, da freuen wir uns drauf."

Klar ist allerdings, dass der Sieg gegen Werder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn weitere Erfolge ausbleiben. Leicht wird das nicht unbedingt. Als nächstes muss Gladbach auswärts bei RB Leipzig antreten.