Schalke-Coach trifft Torwart-Entscheidung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Heekeren (li.) ist ab sofort (wieder) Stammkeeper bei Schalke 04

Unter Kees van Wonderen hat der FC Schalke 04 zwar bislang nur einen einzigen Punkt geholt, doch ein S04-Profi kann sich immerhin ein wenig als Gewinner fühlen, denn das Keeper-Casting des neuen Trainers ist nun offiziell beendet, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte.

Dem FC Schalke 04 ist am Wochenende in Ulm zwar nicht der ersehnte Befreiungsschlag gelungen, doch ein Spieler, der beim 0:0 gegen den Aufsteiger auf dem Platz stand, darf sich dennoch freuen, wie am Montag bekannt wurde. Denn wie die Königsblauen auf X (ehemals Twitter) verkündeten, hat Justin Heekeren das Torwart-Casting von Neu-Trainer Kees van Wonderen gewonnen.

Van Wonderen hatte sowohl Heekeren als auch seinem Konkurrenten, Sommerneuzugang Ron-Thorben Hoffmann, zwei Gelegenheiten gegeben, sich zu zeigen, mit dem Ergebnis, dass der 23-jährige Heekeren ab sofort als Stammkeeper gelten wird.

"Wir haben die Torhüter in den vergangenen Wochen nach verschiedenen Kriterien bewertet, die aus unserer Sicht wichtig sind: als allererstes die Leistung auf dem Platz, das Verhalten bei Kritik, die Rolle in der Mannschaft", verriet der neue Coach und fügte an: "Justin hat uns in der Summe überzeugt und die Nase vorn."

Er und sein Torwart-Trainer Stephan Loboué seien "überzeugt, dass er für unsere Mannschaft ein wertvoller Rückhalt sein wird", erklärte van Wonderen, der selbst erst vor rund einem Monat das Amt des Übungsleiters vom glücklosen Karel Geraerts übernommen hat.

Schalke 04 hat zwei gute Keeper

"Mit Thorben Hoffmann haben wir einen richtig guten Vertreter, der ebenfalls gut performt hat. Die Entscheidung hat er sehr professionell aufgenommen", sagte der 55-Jährige, der die beiden Keeper am Morgen zusammen mit Loboué informiert hatte.

Heekeren, der in Ulm eine gute Leistung gezeigt und zudem beim 0:3 in Augsburg im DFB-Pokal im Tor gestanden hatte, während Hoffmann die Spiele in Hannover (0:1) und in Fürth (3:4) bekam, zeigte sich erleichtert.

"Ich freue mich natürlich über die Entscheidung. Für die Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele will ich das Beste geben, damit wir zusammen erfolgreich sind", ließ der Schlussmann mitteilen.

Heekeren war bereits zu Saisonbeginn Stammtorwart gewesen, verlor dann aber seinen Platz, als van Wonderen anheuerte und das Casting startete. Nun ist er endgültig zurück als "unsere Nummer 1, er genießt unser volles Vertrauen", wie der neue Trainer betonte.