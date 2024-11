FC Bayern und BVB bekommen Konkurrenz bei SGE-Star

IMAGO/Joaquim Ferreira

Verlässt Hugo Larsson (r.) Eintracht Frankfurt?

Erst Anfang Oktober hat Hugo Larsson seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt um ein Jahr bis 2029 verlängert. Dennoch bleibt der Shootingstar offenbar im Visier einiger Topklubs. Dem FC Bayern und Borussia Dortmund droht Konkurrenz aus der Premier League.

Wie "Sky" berichtet, beobachten mehrere Topklubs die Entwicklung von Hugo Larsson ganz genau. Namentlich nennt der TV-Sender den FC Arsenal, den FC Liverpool und Tottenham Hotspur.

Auch in der Bundesliga stehe der 20 Jahre alte Schwede hoch im Kurs. Um welche deutschen Klubs es sich dabei handeln soll, wird allerdings nicht verraten.

Larsson wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zum FC Bayern oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

"CaughtOffside" berichtete zuletzt von einer möglichen Ablöse im Bereich von 70 bis 80 Millionen Euro. Eine Summe, die für den BVB nicht und den FC Bayern nur schwer realisierbar wäre, für die englischen Klubs hingegen wohl keine unüberwindbare Hürde darstellt.

In Frankfurt dürfte man die Gerüchte recht gelassen zur Kenntnis nehmen. Larsson hat seinen Vertrag erst Anfang Oktober bis 2029 verlängert, selbst zahlte man 2023 lediglich neun Millionen Euro für den schwedischen Nationalspieler und darf sich so im Falle eines Deals auf einen satten Gewinn freuen.

Larsson fühlt sich bei Eintracht Frankfurt "unglaublich wohl"

"Nachdem die Eintracht mit dem Angebot der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf mich zukam, war für mich direkt klar, dass ich das machen möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt unglaublich wohl und spüre vom ersten Tag an großes Vertrauen. Das erste Jahr in Frankfurt war großartig für mich und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dem Adler auf der Brust", hatte Larsson im Rahmen seiner Vertragsverlängerung gesagt.

Der zentrale Mittelfeldspieler stand in dieser Saison in allen Pflichtspielen von Eintracht Frankfurt auf dem Platz. Drei Tore und eine Vorlage stehen nach 14 Partien zu Buche.