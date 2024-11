FC St. Pauli droht Fans vor Bayern-Spiel mit "Konsequenzen"

IMAGO/Philipp Szyza

Unruhe vor dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen den FC Bayern

Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) hat sich Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli mit einem eindringlichen Appell an seine Fans gewandt.

Im Visier des Kiez-Klubs: der verbotene Weiterverkauf von Tickets für den Kracher.

"Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben wir zahlreiche Tickets aufgrund des Handels auf nicht autorisierten Online- und Ticketingplattformen für den Einlass storniert und entsprechende Sanktionen gegen Tickethändler*innen ausgesprochen", hieß es in der Mitteilung auf der Vereinswebseite.

Weiter schrieb der FC St. Pauli: "Aufgrund der hohen Nachfrage möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass der Verkauf von Tickets über Viagogo, kleinanzeigen.de, StubHub, eBay & Co. nicht gestattet ist und entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Wir appellieren bei Ticketweitergaben fair zu bleiben und ausschließlich autorisierte Weitergabewege, wie den offiziellen Ticket-Zweitmarkt, zu nutzen." Dort herrsche das "'First come, first served'-Prinzip", die meisten Angebote gebe es am Spieltag selbst oder am Tag zuvor.

Die Nachfrage nach Tickets für die Heimspiele habe in dieser Saison grundsätzlich "deutlich zugenommen", teilte St. Pauli mit. Obwohl Tickets für die Heimspiele bislang ausschließlich an Mitglieder verkauft wurden, seien diese "zu deutlich erhöhten Preisen" auf Verkaufsplattformen aufgetaucht.

FC St. Pauli gegen den FC Bayern in der Außenseiter-Rolle

"Wer versucht, sich mit dem Weiterverkauf von Tickets bereichern zu wollen, muss neben Ticketstornierungen auch mit erheblichen Vertragsstrafen und einem Vereinsausschluss rechnen", hieß es.

Beim Erwerb von Karten für die Partien abseits der offiziellen Wege online oder im Stadionumfeld bestehe "ein hohes Risiko", schrieb der FC St. Pauli. Solche Tickets könnten demnach gefälscht, gesperrt oder bereits entwertet sein.

Ins Duell mit dem FC Bayern gehen die Hamburger als krasser Außenseiter. St. Pauli rangiert in der Tabelle derzeit auf Platz 15, die Münchner sind souveräner Spitzenreiter.