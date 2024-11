Abschlusstraining und PK des FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Jamal Musiala bereitet sich aufs Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen SL Benfica vor

In der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern unter Vincent Kompany das Nonplusultra, doch in der Champions League steht der deutsche Rekordmeister durchaus schon mit dem Rücken zur Wand. Gegen SL Benfica (Mittwoch, 21:00 Uhr) ist ein Sieg Pflicht. Zuvor stellt sich der Cheftrainer den Fragen der Journalisten.

sport.de begleitet die Pressekonferenz des FC Bayern am Dienstagnachmittag ab 16:00 Uhr im ausführlichen Live-Blog.

+++ Das Abschlussstraining des FC Bayern +++

Ab 13:30 Uhr lädt der FC Bayern die Zuschauer zum Abschlusstraining ein.

Nach 15 Minuten wird der Vorhang an der Säbener Straße aber zugemacht.

+++ Wie steht es ums Personal beim FC Bayern? +++

Aleksandar Pavlovic fehlt dem FC Bayern wegen eines Schlüsselbeinbruchs noch mehrere Wochen, in der Abwehr zeichnete sich zuletzt aber eine Rückkehr ab: Sacha Boey konnte am Montag nach wochenlanger Verletzungspause erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings beim deutschen Rekordmeister absolvieren. Auch mit Hiroki Ito ist nach einem Mittelfußbruch wohl in Kürze wieder zu rechnen.

Dagegen muss der FC Bayern noch einige Wochen auf den verletzten Josip Stanisic (Außenbandriss im Knie) verzichten.

+++ Gute Bilanz gegen SL Benfica +++

Mit SL Benfica aus Portugal reist ein gern gesehener Gast nach München. Keines der bislang zwölf Duelle hat der FC Bayern gegen die Lissaboner verloren, in den letzten vier Aufeinandertreffen erzielte man sogar 16 Tore (5:2 und 4:0 in 2021/22, 5:1 und 2:0 in 2018/19). Folgt nun der nächste Sieg?

+++ Sieg in der Champions League Pflicht +++

Nach den Niederlage gegen Aston Villa (0:1) und Barcelona (1:4) rangiert der FC Bayern lediglich auf dem 23. Platz - also fernab der eigenen Ansprüche. Da acht Partien in der neugeschaffenen Ligaphase zu spielen sind, ist längst noch alles möglich. Dennoch sollte gegen SL Benfica ein Sieg her, um in der Tabelle zu klettern.