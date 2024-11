Stars sollen weg, ein Bayern-Flirt kommen: So plant United

IMAGO/Andrew Yates

Casemiro (l.) und Antony haben angeblich keine Zukunft bei Manchester United

In Kürze übernimmt Rúben Amorim offiziell das Traineramt beim englischen Erstligisten Manchester United, schon jetzt soll der Portugiese der Führung der Red Devils allerdings mitgeteilt haben, welche personellen Änderungen im Kader er sich wünscht. In diesem Zuge ist nun eine durchaus prominente Streichliste ans Licht gekommen. Im Gegenzug könnte ein Flirt des FC Bayern ans Old Trafford wechseln.

Wie das Portal "TEAMtalk" erfahren haben will, soll Rúben Amorim bereits verkündet haben, dass ein Quartett in Diensten von Manchester United in seinen Planungen keine Rolle spielen wird. Konkret soll es sich dabei um Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Antony und Casemiro handeln.

Insgesamt investierte United rund 200 Millionen Euro für die Dienste der Genannten, größtenteils konnten die Stars die in ihnen gesetzten Hoffnungen allerdings nie oder zu selten erfüllen.

Amorim will dem Bericht zufolge übrigens nicht lange warten und würde das Quartett angeblich bereits im Januar loswerden. Allerdings soll dem Portugiesen bewusst sein, dass sich gerade Verteidiger Lindelöf (Vertrag bis 2025) und Mittelfeldstar Eriksen (Vertrag bis 2025) nur schwer zu Geld machen lassen werden.

Sporting-Youngster auch beim FC Bayern im Gespräch

Positiver soll man im Falle der beiden Brasilianer Casemiro (Vertrag bis 2026) und Antony (Vertrag bis 2027) gestimmt sein. Sollten Offerten um 30 Millionen Euro eintreffen, würde man die einst hochgehandelten Stars ziehen lassen, heißt es. Auch da beide zu den Topverdienern zählen und den Gehaltsetat enorm belasten.

Kandidaten, die die freien Plätze im Kader füllen sollen, gibt es angeblich auch schon. Amorim würde laut "TEAMtalk" am liebsten gleich vier seiner aktuellen Schützlinge in Reihen von Sporting CP mit auf die Insel nehmen: Verteidiger Goncalo Ignacio sowie das Offensiv-Trio Pedro Goncalves, Marcus Edwards und Geovany Quenda hat Amorim demnach auf die Einkaufsliste gesetzt.

Die Aussichten auf einen Kauf von Goncalves schätzt man allerdings wohl als sehr große Herausforderung ein, der 17-jährge Quenda soll zudem auch beim FC Bayern oder dem FC Liverpool sehr hoch im Kurs stehen.