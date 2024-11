Überraschender Pavlovic-Plan beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Markus Ulmer

Fehlt dem FC Bayern noch eine Weile: Aleksandar Pavlovic

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat beim FC Bayern nach seinem Schlüsselbeinbruch mit anschließender OP erstmals wieder eine individuelle Laufeinheit absolviert. Auch der Comeback-Plan des 20 Jahre alten Mittelfeldakteurs soll stehen - und überrascht.

Die Rückkehr Pavlovics auf den Trainingsplatz gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Der Münchner "Abendzeitung" zufolge besteht beim FC Bayern die Hoffnung, der Youngster könne noch im Kalenderjahr 2024 in den Spielbetrieb zurückkehren. Demnach sei die Teilnahme am Mannschaftstraining für Anfang Dezember angepeilt, sollte es beim Genesungsprozess keine weiteren Rückschläge geben. Allgemein wurde mit einem Comeback von Pavlovic bislang erst Anfang 2025 gerechnet.

"Es wird nichts an seiner Karriere ändern, aber es ist natürlich schade, dass er uns jetzt nicht zur Verfügung steht", sagte Trainer Vincent Kompany zuletzt über den Ausfall.

Pavlovic hatte sich seine Verletzung im Oktober beim 4:0-Sieg in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart zugezogen. Er war in der 8. Minute ausgewechselt worden, nachdem er in Folge eines Luftzweikampfs mit Gegenspieler Fabian Rieder unglücklich auf die Schulter gefallen war.

FC Bayern: Erneuter Pavlovic-Ausfall "wirklich dramatisch"

Offiziell hieß es damals nur, er werde dem FC Bayern "in den kommenden Wochen" fehlen. Für Pavlovic sei die Blessur "wirklich dramatisch", klagte Sportvorstand Max Eberl bei "Sky".

Die Krankenakte des gebürtigen Münchners ist trotz seines jungten Alters bereits relativ dick. Die Heim-EM im zurückliegenden Sommer verpasste Pavlovic wegen anhaltender Probleme mit dem Mandeln und einer damit verbundenen OP. Dann startete er mit starken Leistungen in die Saison beim FC Bayern und überzeugte auch im DFB-Dress. Anschließend folgte der erneute Rückschlag.

In Pavlovics Vita stehen bislang 31 Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern (drei Tore, drei Vorlagen). Hinzu kommen vier Länderspiele (ein Tor).