Düsseldorf-Rückhalt offenbart: "Es war brutal ..."

IMAGO/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Bei Fortuna Düsseldorf zwischen den Pfosten: Florian Kastenmeier

Florian Kastenmeier träumt mit Fortuna Düsseldorf vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Der Torwart ist vom starken Saisonstart der Rheinländer selbst ein wenig überrascht.

Im vergangenen Mai war Fortuna Düsseldorf auf dramatische Art und Weise in der Relegation am VfL Bochum gescheitert. Nachdem der Zweitlist das Hinspiel mit 3:0 im Ruhrstadion gewonnen hatte, verspielten die Düsseldorfer den schon sicher geglaubten Vorsprung im zweiten Aufeinandertreffen vor heimischer Kulisse und zogen im Elfmeterschießen letztlich doch noch den Kürzeren.

Die Fortuna hat den Frust jedoch schnell aus den Kleidern geschüttelt. Auch wenn es zuletzt eine überraschende 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Preußen Münster gab, ist der Saisonstart gelungen. Der Traditionsklub rangiert in der 2. Bundesliga nach elf Spieltagen mit 20 Punkten auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Hannover 96 beträgt lediglich zwei Zähler.

Angesichts der bitteren Relegations-Pille sei er "schon überrascht, dass wir so gut stehen", gestand Kastenmeier im Interview mit "Sport Bild". "Denn es war brutal, was wir erlebt haben", begründete der 27-Jährige und konkretisierte: "Die Sommerpause, die eigentlich zur Erholung dient, konnte ich wenig nutzen. Ich habe zwei, drei Wochen ziemlich schlecht geschlafen, hatte kaum Lust auf soziale Kontakte. Der Frust nach dem verpassten Aufstieg war groß. Umso bemerkenswerter ist es, wie wir gestartet sind."

Kastenmeier hofft auf Thioune-Verbleib bei Fortuna Düsseldorf

Nun will Fortuna Düsseldorf in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Zuletzt spielte F95 in 2019/20 im deutschen Fußball-Oberhaus.

Trainer Daniel Thioune hat einen großen Anteil am aktuellen Erfolg der Düsseldorfer. Allerdings endet der Vertrag des 50-Jährigen am Saisonende. "Wir können uns alle nur für ihn aussprechen und würden uns freuen, wenn er bleibt", sagte Kastenmeier bezüglich einer möglichen Verlängerung des Übungsleiters.