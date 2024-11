Dicke Luft: Kriselndes ManCity "an einem dunklen Ort"?

IMAGO/Mutsu Kawamori

Pep Guardiola steckt mit Manchester City im Tief

Ja, es ist tatsächlich wahr - das von Starcoach Pep Guardiola trainierte Manchester City steckt in der Krise! Nach dem heftigen 1:4 in der Champions League bei Sporting CP schlug ein Protagonist der Sky Blues Alarm - und erntete prompt Widerspruch von seinem Boss.

Es läuft nicht rund bei Manchester City. Der englische Meister hatte zuletzt bereits im League Cup gegen Tottenham Hotspur und in der Premier League gegen AFC Bournemouth verloren, hinzu kam jetzt das Debakel in Lissabon trotz einer 1:0-Führung.

Phil Foden hatte bereits in der vierten Minute getroffen. "Wir waren nah dran, das zweite und dritte zu machen", argumentierte Pep Guardiola später.

Die Quittung für die vergebenen Gelegenheiten bekam die Mannschaft durch den schwedischen Überflieger Viktor Gyökeres, der gleich drei Treffer erzielte. Zu allem Überfluss vergab Goalgetter Erling Haaland im zweiten Durchgang noch einen Elfmeter.

Pep Guardiola widerspricht Bernardo Silva

Drei Pleiten in Serie - das gab es für die Sky Blues zuletzt 2018. "In meinen siebeneinhalb Jahren bei City kann ich mich nicht an drei Niederlagen in Serie erinnern", gestand Bernardo Silva unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

"Wir müssen definitiv intern schauen, was wir nicht gut machen und schnell anfangen, besser zu werden. Ansonsten wird es schwierig, nach diesen Niederlagen zurückzukommen", forderte der Portugiese.

In einem Urteil widersprach Guardiola seinem Offensivstar jedoch. Bernardo Silva hatte zuvor behauptet, dass sich ManCity derzeit "ein bisschen an einem dunklen Ort" befinde.

Der katalanische Teammanager erwiderte: "Ich stimme ihm da nicht zu. Wir sind nicht an einem dunklen Ort. Wir haben richtig schlecht gespielt gegen Bournemouth, aber wir haben heute wirklich gut gespielt."

Auf dem Papier ist tatsächlich noch nichts verloren: Manchester City steht mit sieben Zählern noch im oberen Drittel der neuen Champions-League-Tabelle. In der Premier League rangiert das Team mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool auf Platz zwei.