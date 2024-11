Mendy-Prozess: Manchester City muss Millionen nachzahlen

Peter Powell/PA Wire/dpa

Man City muss Ex-Spieler Benjamin Mendy Gehälter in Millionenhöhe auszahlen

Wegen angeblicher Sexualdelikte wurde Benjamin Mendy bei Manchester City suspendiert. Nach seinem Freispruch zog der Fußballprofi vor Gericht und erstritt die Auszahlung seines einbehaltenen Gehalts.

Der englische Fußballmeister Manchester City muss seinem ehemaligen Spieler Benjamin Mendy einbehaltene Gehälter in Millionenhöhe auszahlen. Der Abwehrspieler, der mittlerweile beim französischen Zweitligisten Lorient spielt, hatte Man City vor einem Arbeitsgericht in Manchester verklagt.

Mendy warf seinem früheren Klub vor, die Zahlung seines Monatsgehalts zu Unrecht gestoppt zu haben, nachdem er im August 2021 wegen angeblicher Sexualdelikte festgenommen worden war. Nach zwei Gerichtsprozessen war der französische Weltmeister von 2018 von allen Vorwürfen freigesprochen worden.

Der inzwischen 30 Jahre alte Mendy hatte zuvor insgesamt fünf Monate in Haft verbracht. Fast zwei Jahre war er suspendiert, bevor sein Vertrag bei den Cityzens im Juni 2023 endete. Mendy hatte Berichten zufolge eine Summe von umgerechnet rund 13 Millionen Euro - das sind umgerechnet 11 Millionen Pfund - von seinem Ex-Klub gefordert.

Das Gericht in Manchester entschied am Mittwoch, dass Mendy Anspruch auf den Großteil seiner Forderung hat. Man City habe zwar das Recht gehabt, die Zahlungen während der Haft zu stoppen. Als Mendy sich nicht in Haft befand, sei er jedoch gegen seinen Willen an der Ausübung seines Jobs gehindert worden. Der Klub sei deshalb nicht berechtigt gewesen, seine Gehälter einzubehalten.