Extra-Lob für Bayern-Joker

IMAGO/Bahho Kara

Leroy Sané überzeugte nach Einwechslung gegen Benfica

Der FC Bayern kann nach dem 1:0-Sieg gegen SL Benfica in der Champions League aufatmen. Großen Anteil daran hatte, obwohl ohne Scorerpunkt geblieben, Leroy Sané, der sich vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielfreudig gezeigt hat. Auch der Münchner Chefcoach Vincent Kompany war begeistert.

Leroy Sané hat beim Heimsieg des FC Bayern in der Champions League Eigenwerbung betrieben. "Wir kennen sein Talent. Er hat heute wieder gezeigt, wie gut er ist", lobte der Belgier im Anschluss an den zweiten Münchner Königsklassen-Erfolg in dieser Saison auf der Pressekonferenz.

Der 28-Jährige war nach einer Leistenoperation im Anschluss an die Europameisterschaft mit großem Trainingsrückstand zurück zum FC Bayern gekehrt. Seither hatte es der Flügelstürmer schwer: Zunächst brillierten Neuzugang Michael Olise und DFB-Kollege Serge Gnabry auf den offensiven Außenpositionen, zuletzt meldete sich Kingsley Coman eindrucksvoll mit drei Bundesliga-Toren in Folge zurück.

Joker Sané leitet Sieg des FC Bayern ein

Es sei "wichtig", so Kompany mit Blick auf Sané, dass der Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenpositionen weiter hoch ist. Er freue sich, dass gleich mehrere Spieler für die "Entscheidung" sorgen können.

Leroy Sané war in der 56. Minute für Michael Olise eingewechselt worden. Der gebürtige Essener brachte sogleich "Tempo in die Bayern-Offensive", heißt es auch in der sport.de-Einzelkritik zum Spiel (Note 2,0). Das Siegtor von Jamal Musiala (67.) wurde auch durch die Flanke des gebürtigen Esseners eingeleitet. "Leroy hat das Spiel gedreht", lobte der Trainer den Joker.

Nagelsmann verzichtet auf Sané in der Nationalmannschaft

Nun wird es darauf ankommen, dass Sané seine Qualität auch dauerhaft wieder auf den Platz bringt. In der laufenden Spielzeit stand er weder in der Champions League noch in der Bundesliga in einer Startelf von Vincent Kompany. Lediglich zuletzt beim 4:0 im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05 spielte er über die vollen 90 Minuten - und erzielte das Tor zum 3:0.

Die beiden Nations-League-Partien der DFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina (16.11.) und Ungarn (19.11.) kommen für Leroy Sané indes zu früh. Aufgrund von Fitnessbedenken verzichte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Bayern-Star. Sané fehlte bereits in den vergangenen beiden Länderspielphasen.