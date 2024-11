Hoffnungsträger Tel beim FC Bayern in der Sackgasse

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mathys Tel könnte den FC Bayern (vorerst) verlassen

Mathys Tel gilt beim FC Bayern eigentlich als große Hoffnung für die Zukunft. Die sportliche Gegenwart ist dagegen trist: Das Sturm-Juwel kommt aktuell kaum zum Zug. Ist ein Wechsel alternativlos?

Am Mittwochabend blieb Mathys Tel abermals nur der ungeliebte Bankplatz übrig. Während seine Teamkollegen auf dem Rasen einen wichtigen 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Benfica einfuhren, war der 19-Jährige über die vollen 90 Minuten zum Zuschauen verdammt. Eine Situation, die Tel im bisherigen Saisonverlauf schon acht Mal erlebte.

Der junge Franzose spielt beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany eine sportliche Nebenrolle, anstatt in seinem dritten Jahr an der Säbener Straße so richtig durchzustarten.

Tels Problem: Auf seiner etatmäßigen Position in der Spitze führt kein Weg an Harry Kane vorbei. Auf den Flügeln sind Serge Gnabry, Michael Olise, Kingsley Coman sowie Leroy Sané allesamt fit und drängen auf Spielzeit. Dass Kompany in seinen ersten Monaten im Amt auf eine große Rotation verzichtet und stattdessen eine Achse etablieren will, macht die Lage für Tel nicht einfacher.

Bayern-Bosse stärken Tel öffentlich

Der Angreifer kommt bis dato erst auf 224 Pflichtspielminuten, die sich auf sieben Einsätze verteilen. Ein Tor gelang Tel, dessen Vertrag im Frühjahr langfristig bis 2029 verlängert wurde, in dieser Saison noch nicht.

Die Münchner Verantwortlichen werden gleichzeitig nicht müde, Tel öffentlich zu loben. "Mathys macht es überragend. Und deshalb bekommt er auch immer wieder seine Chance. Er ist ein junger Spieler für die Zukunft, er muss einfach weitermachen", meinte Kompany kürzlich auf einer Pressekonferenz.

"Er gibt richtig Gas", versicherte auch Sportdirektor Christoph Freund bereits im September.

Tel weckt angeblich großes Interesse

"Sky" berichtete Ende Oktober jedoch, dass die Bayern "vereinsintern eine Leistungssteigerung" erwarten würden. Der deutsche Rekordmeister soll eine Leihe im Winter nicht mehr ausschließen. Entsprechende Spekulationen nahmen in den vergangenen Tagen an Fahrt auf.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk nannte in seiner Kolumne für "CaughtOffside" zunächst Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg als interessiertes Bundesliga-Trio. "Sport Bild" zufolge befindet sich Tel unter anderem auch auf dem Radar des VfB Stuttgart.

Angeblich befassen sich Crystal Palace, Leicester City, Nottingham Forest und der FC Fulham aus der Premier League ebenfalls mit einer möglichen Leihe.

Wie plant Tel seine Zukunft?

An potenziellen Optionen scheint es Tel nicht zu mangeln. Bleibt die Frage: Wie plant der Youngster selbst?

"Sky" vermeldete unlängst, dass der Angreifer den FC Bayern vorerst nicht per Leihe verlassen will. "Sport Bild" schätzte einen befristeten Winter-Abgang hingegen als "eine realistische Option" ein.

Tel dürfte sich die restliche Hinrunde ganz genau anschauen und seine sportliche Situation im Januar dann neu bewerten. Steckt er auch bis zum Jahresende in der sportlichen Sackgasse, erscheint ein Leih-Geschäft fast unumgänglich. Welch großes Potenzial in ihm schlummert, zeigte Tel zu Beginn der letzten Saison, als er in seinen ersten zehn Einsätzen sechs Treffer erzielte.

Eine Quote, von der das Offensiv-Juwel aktuell weit entfernt ist.